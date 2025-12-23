Глава внешней разведки Германии провел разговор с Нарышкиным

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 5940 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 10520 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 14816 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 24222 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 20530 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 25916 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16000 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17172 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22682 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38266 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 7352 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 18239 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12 • 16427 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45 • 6990 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 12400 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 14816 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 12477 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 24222 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 25916 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 88032 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 18303 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 19974 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 24324 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26516 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 49052 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Глава внешней разведки Германии провел разговор с Нарышкиным

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер провел телефонный разговор с руководителем российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным на прошлой неделе. Это редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими органами власти, содержание разговора неизвестно.

Глава внешней разведки Германии провел разговор с Нарышкиным

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер провел разговор с руководителем российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным на прошлой неделе. Об этом пишет WDR, передает УНН.

По нашей информации, новый глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер на прошлой неделе разговаривал по телефону с руководителем российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 

- говорится в сообщении.

Отмечается, это редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими органами власти.

Содержание разговора неизвестно. Представитель в ответ на запрос заявил: "BND принципиально не комментирует публично вопросы, касающиеся потенциальной разведывательной деятельности".

Напомним

Правительство Германии работает над существенным расширением функций Федеральной разведывательной службы. Впервые речь идет не только о сборе разведданных, но и о возможности активных действий против угроз государству, в частности проведении кибератак и диверсий за пределами страны.

Павел Башинский

Новости Мира
Германия