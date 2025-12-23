Глава внешней разведки Германии провел разговор с Нарышкиным
Киев • УНН
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер провел телефонный разговор с руководителем российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным на прошлой неделе. Это редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими органами власти, содержание разговора неизвестно.
Отмечается, это редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими органами власти.
Содержание разговора неизвестно. Представитель в ответ на запрос заявил: "BND принципиально не комментирует публично вопросы, касающиеся потенциальной разведывательной деятельности".
Напомним
Правительство Германии работает над существенным расширением функций Федеральной разведывательной службы. Впервые речь идет не только о сборе разведданных, но и о возможности активных действий против угроз государству, в частности проведении кибератак и диверсий за пределами страны.