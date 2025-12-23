Citadel Кена Гріффіна поверне клієнтам 5 мільярдів доларів прибутку
Київ • УНН
Хедж-фонд Citadel планує виплатити інвесторам близько 5 млрд доларів прибутку, отриманого за результатами 2025 року. Після проведення виплат обсяг активів під управлінням компанії становитиме 67 млрд доларів. За даними джерел, сума повернення не є повним обсягом зароблених коштів за звітний період. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Попри значні виплати, поточний рік став для фірми Кена Гріффіна найслабшим за темпами зростання з 2018 року. Флагманський мультистратегічний фонд Citadel станом на 18 грудня продемонстрував прибутковість на рівні 9,3%. Для порівняння, минулого року цей показник становив близько 15%.
Цьогорічне рішення повернути капітал є обов'язковим для інвесторів, що відповідає традиційній політиці фірми щодо обмеження розміру активів для підтримки ефективності стратегій. Торік Citadel надавала клієнтам право вибору – виводити прибуток чи реінвестувати його, і більшість вкладників вирішили залишити кошти у фонді. Речник Citadel офіційно відмовився коментувати деталі розподілу прибутку.
