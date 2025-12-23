$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 9732 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 14686 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 20890 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 29955 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 23756 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 29047 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16908 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17545 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23065 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38532 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Citadel Кена Гріффіна поверне клієнтам 5 мільярдів доларів прибутку

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Хедж-фонд Citadel виплатить інвесторам близько 5 млрд доларів прибутку, отриманого за результатами 2025 року. Після виплат обсяг активів під управлінням компанії становитиме 67 млрд доларів.

Citadel Кена Гріффіна поверне клієнтам 5 мільярдів доларів прибутку

Хедж-фонд Citadel планує виплатити інвесторам близько 5 млрд доларів прибутку, отриманого за результатами 2025 року. Після проведення виплат обсяг активів під управлінням компанії становитиме 67 млрд доларів. За даними джерел, сума повернення не є повним обсягом зароблених коштів за звітний період. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри значні виплати, поточний рік став для фірми Кена Гріффіна найслабшим за темпами зростання з 2018 року. Флагманський мультистратегічний фонд Citadel станом на 18 грудня продемонстрував прибутковість на рівні 9,3%. Для порівняння, минулого року цей показник становив близько 15%.

Цьогорічне рішення повернути капітал є обов'язковим для інвесторів, що відповідає традиційній політиці фірми щодо обмеження розміру активів для підтримки ефективності стратегій. Торік Citadel надавала клієнтам право вибору – виводити прибуток чи реінвестувати його, і більшість вкладників вирішили залишити кошти у фонді. Речник Citadel офіційно відмовився коментувати деталі розподілу прибутку.

Apple оштрафували в Італії на 98 млн євро за порушення антимонопольного законодавства22.12.25, 11:50 • 2970 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуФінанси
Bloomberg
Італія
Apple