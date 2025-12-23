Citadel Кена Гріффіна вернет клиентам 5 миллиардов долларов прибыли

Хедж-фонд Citadel планирует выплатить инвесторам около 5 млрд долларов прибыли, полученной по результатам 2025 года. После проведения выплат объем активов под управлением компании составит 67 млрд долларов. По данным источников, сумма возврата не является полным объемом заработанных средств за отчетный период. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на значительные выплаты, текущий год стал для фирмы Кена Гриффина самым слабым по темпам роста с 2018 года. Флагманский мультистратегический фонд Citadel по состоянию на 18 декабря продемонстрировал доходность на уровне 9,3%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 15%.

Нынешнее решение вернуть капитал является обязательным для инвесторов, что соответствует традиционной политике фирмы по ограничению размера активов для поддержания эффективности стратегий. В прошлом году Citadel предоставляла клиентам право выбора – выводить прибыль или реинвестировать ее, и большинство вкладчиков решили оставить средства в фонде. Представитель Citadel официально отказался комментировать детали распределения прибыли.

