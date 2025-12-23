$42.150.10
15:52 • 9714 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 14670 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 20867 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 29931 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 23741 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 29036 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16902 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17537 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23060 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38532 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Citadel Кена Гріффіна вернет клиентам 5 миллиардов долларов прибыли

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Хедж-фонд Citadel выплатит инвесторам около 5 млрд долларов прибыли, полученной по результатам 2025 года. После выплат объем активов под управлением компании составит 67 млрд долларов.

Citadel Кена Гріффіна вернет клиентам 5 миллиардов долларов прибыли

Хедж-фонд Citadel планирует выплатить инвесторам около 5 млрд долларов прибыли, полученной по результатам 2025 года. После проведения выплат объем активов под управлением компании составит 67 млрд долларов. По данным источников, сумма возврата не является полным объемом заработанных средств за отчетный период. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на значительные выплаты, текущий год стал для фирмы Кена Гриффина самым слабым по темпам роста с 2018 года. Флагманский мультистратегический фонд Citadel по состоянию на 18 декабря продемонстрировал доходность на уровне 9,3%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 15%.

Нынешнее решение вернуть капитал является обязательным для инвесторов, что соответствует традиционной политике фирмы по ограничению размера активов для поддержания эффективности стратегий. В прошлом году Citadel предоставляла клиентам право выбора – выводить прибыль или реинвестировать ее, и большинство вкладчиков решили оставить средства в фонде. Представитель Citadel официально отказался комментировать детали распределения прибыли.

