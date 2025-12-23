На річках України та водосховищах очікується посилення льодових явищ: у ДСНС нагадали про правила безпеки

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 10586 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 16433 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 23393 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 32278 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 25121 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 30277 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 17355 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17739 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23293 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38682 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
81%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 21492 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи23 грудня, 14:45 • 13636 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 18729 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту23 грудня, 15:22 • 8018 перегляди
Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви16:07 • 3320 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 23385 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 18799 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 32269 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 30269 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 90986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Крістофер Нолан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 22896 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 21734 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25624 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 27738 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 50303 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

На річках України та водосховищах очікується посилення льодових явищ: у ДСНС нагадали про правила безпеки

Київ • УНН

 • 2 перегляди

З 24 грудня на річках України та мілководді Київського, Кам'янського і Дніпровського водосховищ очікується поява та посилення льодових явищ. Рятувальники закликають українців бути обережними біля водойм та не виходити на лід.

На річках України та водосховищах очікується посилення льодових явищ: у ДСНС нагадали про правила безпеки

Відзавтра, 24 грудня, на річках України та на мілководді Київського, Кам’янського і Дніпровського водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ: забереги, шугохід, із подальшим встановленням неповного, а згодом і суцільного льодоставу. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Рятувальники просять українців бути обережними поблизу водойм, не виходити на лід і дотримуватися правил безпеки.

Не залишайте дітей без нагляду під час зимових канікул. Дотримуйтеся правил, бережіть своє життя, а у разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101

- закликали в ДСНС.

Там додали, що протягом 2025 року на воді загинули понад 800 людей, з них 57 - діти.

Нагадаємо

На Рівненщині у селі Біле Вараського району трактор "Cherry" провалився під кригу озера, водій загинув.

На Волині троє дітей провалились під кригу: двох врятували, одна загинула03.01.23, 14:36 • 556485 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Морози в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна