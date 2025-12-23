На річках України та водосховищах очікується посилення льодових явищ: у ДСНС нагадали про правила безпеки
Київ • УНН
З 24 грудня на річках України та мілководді Київського, Кам'янського і Дніпровського водосховищ очікується поява та посилення льодових явищ. Рятувальники закликають українців бути обережними біля водойм та не виходити на лід.
Відзавтра, 24 грудня, на річках України та на мілководді Київського, Кам’янського і Дніпровського водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ: забереги, шугохід, із подальшим встановленням неповного, а згодом і суцільного льодоставу. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Рятувальники просять українців бути обережними поблизу водойм, не виходити на лід і дотримуватися правил безпеки.
Не залишайте дітей без нагляду під час зимових канікул. Дотримуйтеся правил, бережіть своє життя, а у разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101
Там додали, що протягом 2025 року на воді загинули понад 800 людей, з них 57 - діти.
Нагадаємо
На Рівненщині у селі Біле Вараського району трактор "Cherry" провалився під кригу озера, водій загинув.
На Волині троє дітей провалились під кригу: двох врятували, одна загинула03.01.23, 14:36 • 556485 переглядiв