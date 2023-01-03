На Волині троє дітей провалились під кригу: двох врятували, одна загинула

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За даними рятувальників, сьогодні близько 14:15, у Нововолинську троє дітей перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 м від берегу. Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло піднято до берега рятувальниками.

Двох дітей врятували фахівці ДСНС. З діагнозом переохолодження їх госпіталізовано до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки.

Від ДСНС залучалися 5 фахівців.