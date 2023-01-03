На Волыни трое детей провалились под лед: двоих спасли, один погиб

Детали

По данным спасателей, сегодня около 14:15, в Нововолынске трое детей находились на льду местного карьера на расстоянии 25 м от берега. В результате разлома льда один ребенок утонул, тело поднято к берегу спасателями.

Двух детей спасли специалисты ГСЧС. С диагнозом переохлаждение они госпитализированы в больницу.

Двух спасателей также госпитализировали с переохлаждением. Чтобы не потерять время, они не надували лодку, а поплыли за детьми самостоятельно.

От ГСЧС привлекались 5 специалистов.