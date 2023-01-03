На Волыни трое детей провалились под лед: двоих спасли, один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На Волыни на льду погиб ребенок, еще двух спасли спасатели, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, сегодня около 14:15, в Нововолынске трое детей находились на льду местного карьера на расстоянии 25 м от берега. В результате разлома льда один ребенок утонул, тело поднято к берегу спасателями.
Двух детей спасли специалисты ГСЧС. С диагнозом переохлаждение они госпитализированы в больницу.
Двух спасателей также госпитализировали с переохлаждением. Чтобы не потерять время, они не надували лодку, а поплыли за детьми самостоятельно.
От ГСЧС привлекались 5 специалистов.