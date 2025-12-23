На реках Украины и водохранилищах ожидается усиление ледовых явлений: в ГСЧС напомнили о правилах безопасности
С 24 декабря на реках Украины и мелководье Киевского, Каменского и Днепровского водохранилищ ожидается появление и усиление ледовых явлений. Спасатели призывают украинцев быть осторожными у водоемов и не выходить на лед.
С завтрашнего дня, 24 декабря, на реках Украины и на мелководье Киевского, Каменского и Днепровского водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений: забереги, шугоход, с последующим установлением неполного, а затем и сплошного ледостава. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, информирует УНН.
Спасатели просят украинцев быть осторожными вблизи водоемов, не выходить на лед и соблюдать правила безопасности.
Не оставляйте детей без присмотра во время зимних каникул. Соблюдайте правила, берегите свою жизнь, а в случае чрезвычайной ситуации звоните 101
Там добавили, что в течение 2025 года на воде погибли более 800 человек, из них 57 - дети.
В Ровенской области в селе Белое Варашского района трактор "Cherry" провалился под лед озера, водитель погиб.
