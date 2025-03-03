На Рівненщині трактор провалився під кригу, водій загинув
Київ • УНН
У селі Біле Вараського району трактор "Cherry" провалився під кригу озера, водій загинув. 48-річного чоловіка намагались врятувати односельчани, але медики констатували смерть.
У Вараському районі Рівненської області трактор провалися під кригу. Внаслідок інциденту водій транспортного засобу загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на обласну поліцію.
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Зазначається, що рагічна подія сталася у понеділок, 3 березня, близько 09:35 у селі Біле Володимирецької громади.
Слідчий встановив, що водій трактора "Cherry", 48-річний місцевий житель, рухаючись по кризі озера, провалився під лід. Односельчани кинулись рятувати чоловіка та дістали на поверхню, однак медики лише констатували його смерть. Рятувальники витягли транспортний засіб на берег
Зазначається, що нині слідчі проводять досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
"Тіло 48-річного жителя села Біле відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті", - додали у поліції.
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