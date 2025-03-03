На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб
Киев • УНН
В селе Белое Варского района трактор "Cherry" провалился под лед озера, водитель погиб. 48-летнего мужчину пытались спасти односельчане, но медики констатировали смерть.
В Варшавском районе Ровненской области трактор провалился под лед. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
Детали
Указывается, что трагическое событие произошло в понедельник, 3 марта, около 09:35 в селе Белое Владимирецкой громады.
Следователь установил, что водитель трактора "Cherry", 48-летний местный житель, двигаясь по льду озера, провалился под лед. Односельчане бросились спасать мужчину и вытащили его на поверхность, однако медики лишь констатировали его смерть. Спасатели вытащили транспортное средство на берег.
Указывается, что в настоящее время следователи проводят досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего).
"Тело 48-летнего жителя села Белое отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти", - добавили в полиции.
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