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На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

Киев • УНН

 • 45102 просмотра

В селе Белое Варского района трактор "Cherry" провалился под лед озера, водитель погиб. 48-летнего мужчину пытались спасти односельчане, но медики констатировали смерть.

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

В Варшавском районе Ровненской области трактор провалился под лед. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.

Детали

Указывается, что трагическое событие произошло в понедельник, 3 марта, около 09:35 в селе Белое Владимирецкой громады.

Следователь установил, что водитель трактора "Cherry", 48-летний местный житель, двигаясь по льду озера, провалился под лед. Односельчане бросились спасать мужчину и вытащили его на поверхность, однако медики лишь констатировали его смерть. Спасатели вытащили транспортное средство на берег.

- говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время следователи проводят досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего).

"Тело 48-летнего жителя села Белое отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти", - добавили в полиции.

Напомним

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