Трагічний дайвінг біля острова Верде: двоє росіян не повернулися з підводного занурення

На Філіппінах неподалік острова Верде загинули двоє російських громадян. Про це повідомляє АР, передає УНН.

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Інцидент трапився під час підводного занурення, коли група туристів разом із місцевим інструктором досліджувала морське дно.

Під час дайвінгу на людей раптово напали акули. Троє осіб – двоє туристів і інструктор – зуміли вибратися на поверхню та дістатися човна. Проте двоє інших, 29-річний Ілля Перегудін і 39-річний Максим Мелехов потрапили у сильну течію та опинилися у небезпечній зоні.

Рятувальники берегової охорони згодом виявили їх тіла. Попереднє розслідування свідчить про те, що один із чоловіків загинув унаслідок нападу акули — частини його тіла були знайдені окремо. Інший, імовірно, потонув через втрату свідомості та не зміг отримати вчасну медичну допомогу.

Наразі місцева влада проводить перевірку обставин інциденту, а також вживає заходів для підвищення безпеки у популярній серед дайверів зоні.

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