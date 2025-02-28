Трагический дайвинг возле острова Верде: двое россиян не вернулись с подводного погружения
Киев • УНН
Во время группового дайвинга возле Филиппинских островов погибли двое граждан рф. Один стал жертвой нападения акулы, другой утонул из-за потери сознания в сильном течении.
На Филиппинах недалеко от острова Верде погибли двое российских граждан. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел во время подводного погружения, когда группа туристов вместе с местным инструктором исследовала морское дно.
Во время дайвинга на людей внезапно напали акулы. Три человека - двое туристов и инструктор - сумели выбраться на поверхность и добраться до лодки. Однако двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов попали в сильное течение и оказались в опасной зоне.
Спасатели береговой охраны впоследствии обнаружили их тела. Предварительное расследование свидетельствует о том, что один из мужчин погиб в результате нападения акулы - части его тела были найдены отдельно. Другой, вероятно, утонул из-за потери сознания и не смог получить своевременную медицинскую помощь.
Сейчас местные власти проводят проверку обстоятельств инцидента, а также принимают меры для повышения безопасности в популярной среди дайверов зоне.
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