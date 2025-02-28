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Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
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Трагический дайвинг возле острова Верде: двое россиян не вернулись с подводного погружения

Трагический дайвинг возле острова Верде: двое россиян не вернулись с подводного погружения

Киев  •  УНН

 • 6537 просмотра

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Во время группового дайвинга возле Филиппинских островов погибли двое граждан рф. Один стал жертвой нападения акулы, другой утонул из-за потери сознания в сильном течении.

На Филиппинах недалеко от острова Верде погибли двое российских граждан. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел во время подводного погружения, когда группа туристов вместе с местным инструктором исследовала морское дно.

Во время дайвинга на людей внезапно напали акулы. Три человека - двое туристов и инструктор -  сумели выбраться на поверхность и добраться до лодки. Однако двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов попали в сильное течение и оказались в опасной зоне.

Спасатели береговой охраны впоследствии обнаружили их тела. Предварительное расследование свидетельствует о том, что один из мужчин погиб в результате нападения акулы - части его тела были найдены отдельно. Другой, вероятно, утонул из-за потери сознания и не смог получить своевременную медицинскую помощь.

Сейчас местные власти проводят проверку обстоятельств инцидента, а также принимают меры для повышения безопасности в популярной среди дайверов зоне.

Акула утащила рыбака за борт во время соревнований в Австралии25.02.25, 08:34 • 32822 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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