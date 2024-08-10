На Свитязе спасли отдыхающих из утонувшего катамарана
Киев • УНН
На озере Свитязь спасатели спасли шестерых отдыхающих с катамарана, который начал тонуть в 1 км от берега. Четверо мужчин и две женщины были доставлены на берег, от медицинской помощи отказались.
На озере Свитязь на Волыни спасли шесть человек, которые оказались на катамаране, который тонул. Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, пишет УНН.
10 августа в 16:05 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на расстоянии 1 км от берега озера Свитязь начал тонуть катамаран, на котором находится 6 человек. На место происшествия направлено дежурное водолазное спасательное отделение пос. Шацк, которые на катере добрались до отдыхающих и доставили всех к берегу,
Детали
От оказания медицинской помощи отказались.Спасены: четверо мужчин 1990, 1994, 1989, 1992 г.р. и двое женщин 1993, 1995 г.р.
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