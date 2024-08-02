В Волынской области на озере Свитязь 23-летняя девушка потеряла сознание в воде, ей оказал помощь спасатель, который в то время находился на отдыхе, сообщили в пятницу в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

Случай произошел на озере Свитязь в Волынской области в конце июля.

В тот день около 18 часов волынский спасатель, находясь на отдыхе со своей семьей, услышал, как с пляжа зовут на помощь: "Спасатель!"

Он сразу побежал на помощь мужчине, который вытащил на берег молодую девушку без сознания. Спасатель начал оказывать первую домедицинскую помощь и проводил реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, ему помогали другие отдыхающие.

Наконец девушка откашлялась и начала приходить в себя. После этого спасатель помог медикам занести спасенную в автомобиль скорой помощи.

"Как выяснилось, 23-летняя женщина потеряла сознание, когда заходила в озеро и упала, в результате чего вода попала в дыхательные пути", - сообщили в ГСЧС.

Врачи доставили потерпевшую в Любомльской больницы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, но после лечения она благополучно вернулась домой на Тернопольщину.

На Свитязе девушка потеряла сознание в воде: ее спасли отдыхающие