Помер легендарний український легкоатлет Анатолій Бондарчук
Київ • УНН
На 86-му році життя помер видатний український легкоатлет Анатолій Бондарчук. Він був чемпіоном Олімпійських ігор-1972, дворазовим рекордсменом світу з метання молота та заслуженим тренером СРСР.
У віці 85 років помер видатний український легкоатлет Анатолій Бондарчук. Про це повідомляє Федерація дегкої атлетики України, інформує УНН.
Деталі
У федерації вказують, що Анатолій Бондарчук був чемпіоном Європи, заслуженим майстром спорту, бронзовим призером чемпіонату Європи, чемпіоном Олімпійських ігор-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976, дворазовим рекордсменом світу з метання молота, заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук.
Анатолій Павлович підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу Юрія Тамма та інших видатних спортсменів
Додамо, що Анатолій Бондарчук у 1969 році двічі встановлював світовий рекорд у метанні молота (74,68 м і 75,48 м).
Нагадаємо
