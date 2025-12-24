Помер легендарний український легкоатлет Анатолій Бондарчук

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 11407 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 18617 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 25765 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 34499 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 26433 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 31504 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 17938 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17915 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23478 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38835 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
65%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів23 грудня, 14:07 • 4300 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи23 грудня, 14:45 • 15051 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 20340 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту23 грудня, 15:22 • 9942 перегляди
Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви23 грудня, 16:07 • 4564 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 25763 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 20347 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 34498 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 31504 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 91690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Крістофер Нолан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 23393 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 22159 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25985 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 28072 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 50656 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Помер легендарний український легкоатлет Анатолій Бондарчук

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На 86-му році життя помер видатний український легкоатлет Анатолій Бондарчук. Він був чемпіоном Олімпійських ігор-1972, дворазовим рекордсменом світу з метання молота та заслуженим тренером СРСР.

Помер легендарний український легкоатлет Анатолій Бондарчук

У віці 85 років помер видатний український легкоатлет Анатолій Бондарчук. Про це повідомляє Федерація дегкої атлетики України, інформує УНН.

Деталі

У федерації вказують, що Анатолій Бондарчук був чемпіоном Європи, заслуженим майстром спорту, бронзовим призером чемпіонату Європи, чемпіоном Олімпійських ігор-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976, дворазовим рекордсменом світу з метання молота, заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук.

Анатолій Павлович підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу Юрія Тамма та інших видатних спортсменів

- йдеться у повідомленні.

Додамо, що Анатолій Бондарчук у 1969 році двічі встановлював світовий рекорд у метанні молота (74,68 м і 75,48 м).

Нагадаємо

Український боксер Богдан Процишин, майстер спорту, який виступав на професійному рівні та брав участь у шоу "Ти чемпіон", помер, не доживши тиждень до свого 38-річчя. У нього залишилися дружина та двоє синів.

Помер спортсмен та актор О. Джеймс Сімпсон: чим він відомий11.04.24, 20:57 • 30198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт