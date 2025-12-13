Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу

$42.270.00
15:54 • 10505 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 15766 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 14750 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 15460 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 14757 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12250 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13543 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14295 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12787 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13192 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 12845 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11152 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 19367 перегляди
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом13 грудня, 12:45 • 6722 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 12967 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 13080 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 19507 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 26336 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 36652 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 59497 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Берлін
Покровськ
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 11231 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 12936 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 19012 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 53862 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 35149 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Мі-8

Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Український боксер Богдан Процишин, майстер спорту, який виступав на професійному рівні та брав участь у шоу "Ти чемпіон", помер, не доживши тиждень до свого 38-річчя. У нього залишилися дружина та двоє синів.

Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу

Помер відомий український боксер Богдан Процишин. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН. До свого 38-річчя спортсмен не дожив тиждень. У нього залишилися дружина і двоє синів.

Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин

- йдеться у повідомленні.

Процишин виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон"

У нього залишилася дружина й двоє синів.

Федерація боксу України висловила співчуття родині й друзям Богдана. 

Нагадаємо

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга. 

Актор з "Кримінального чтива" та "Маски" Пітер Грін помер у віці 60 років13.12.25, 13:03 • 3564 перегляди

Віта Зеленецька

Спорт
Музикант