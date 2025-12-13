Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу

Помер відомий український боксер Богдан Процишин. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН. До свого 38-річчя спортсмен не дожив тиждень. У нього залишилися дружина і двоє синів.

Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин - йдеться у повідомленні.

Процишин виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон"

У нього залишилася дружина й двоє синів.

Федерація боксу України висловила співчуття родині й друзям Богдана.

Нагадаємо

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга.

Актор з "Кримінального чтива" та "Маски" Пітер Грін помер у віці 60 років