Не дожив до 38-річчя: помер український майстер спорту з боксу
Київ • УНН
Український боксер Богдан Процишин, майстер спорту, який виступав на професійному рівні та брав участь у шоу "Ти чемпіон", помер, не доживши тиждень до свого 38-річчя. У нього залишилися дружина та двоє синів.
Процишин виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон"
У нього залишилася дружина й двоє синів.
Федерація боксу України висловила співчуття родині й друзям Богдана.
