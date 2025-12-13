Не дожив до 38-летия: умер украинский мастер спорта по боксу
Украинский боксер Богдан Процишин, мастер спорта, выступавший на профессиональном уровне и участвовавший в шоу "Ты чемпион", умер, не дожив неделю до своего 38-летия. У него остались жена и двое сыновей.
