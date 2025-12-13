$42.270.00
15:54 • 10520 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 15794 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 14774 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 15481 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 14776 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12259 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13552 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14298 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12792 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13198 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 59521 просмотра
Не дожив до 38-летия: умер украинский мастер спорта по боксу

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Украинский боксер Богдан Процишин, мастер спорта, выступавший на профессиональном уровне и участвовавший в шоу "Ты чемпион", умер, не дожив неделю до своего 38-летия. У него остались жена и двое сыновей.

Не дожив до 38-летия: умер украинский мастер спорта по боксу

Умер известный украинский боксер Богдан Процишин. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН. До своего 38-летия спортсмен не дожил неделю. У него остались жена и двое сыновей.

Ушел из жизни украинский боксер Богдан Процишин

- говорится в сообщении.

Процишин выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты чемпион"

У него остались жена и двое сыновей.

Федерация бокса Украины выразила соболезнования семье и друзьям Богдана. 

Напомним

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66 лет вследствие болезни умер известный певец Степан Гига. 

Актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин умер в возрасте 60 лет13.12.25, 13:03 • 3566 просмотров

Вита Зеленецкая

Спорт
Музыкант