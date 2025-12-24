$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 11496 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 18851 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 26009 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 34722 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 26567 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 31627 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 17994 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17934 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23499 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38857 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Умер легендарный украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук

Киев • УНН

 • 148 просмотра

На 86-м году жизни скончался выдающийся украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук. Он был чемпионом Олимпийских игр-1972, двукратным рекордсменом мира по метанию молота и заслуженным тренером СССР.

Умер легендарный украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук

В возрасте 85 лет скончался выдающийся украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, информирует УНН.

Подробности

В федерации указывают, что Анатолий Бондарчук был чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Олимпийских игр-1972, бронзовым призером Олимпиады-1976, двукратным рекордсменом мира по метанию молота, заслуженным тренером СССР и доктором педагогических наук.

Анатолий Павлович подготовил двукратного олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, призера Олимпийских игр и чемпионата мира Юрия Тамма и других выдающихся спортсменов

- говорится в сообщении.

Добавим, что Анатолий Бондарчук в 1969 году дважды устанавливал мировой рекорд в метании молота (74,68 м и 75,48 м).

Напомним

Украинский боксер Богдан Процишин, мастер спорта, выступавший на профессиональном уровне и участвовавший в шоу "Ты чемпион", умер, не дожив неделю до своего 38-летия. У него остались жена и двое сыновей.

Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен11.04.24, 20:57 • 30198 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт