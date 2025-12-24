Умер легендарный украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук
Киев • УНН
На 86-м году жизни скончался выдающийся украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук. Он был чемпионом Олимпийских игр-1972, двукратным рекордсменом мира по метанию молота и заслуженным тренером СССР.
В возрасте 85 лет скончался выдающийся украинский легкоатлет Анатолий Бондарчук. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, информирует УНН.
Подробности
В федерации указывают, что Анатолий Бондарчук был чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Олимпийских игр-1972, бронзовым призером Олимпиады-1976, двукратным рекордсменом мира по метанию молота, заслуженным тренером СССР и доктором педагогических наук.
Анатолий Павлович подготовил двукратного олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, призера Олимпийских игр и чемпионата мира Юрия Тамма и других выдающихся спортсменов
Добавим, что Анатолий Бондарчук в 1969 году дважды устанавливал мировой рекорд в метании молота (74,68 м и 75,48 м).
Напомним
