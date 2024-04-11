Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

Умер О. Джей Симпсон, американский футболист и актер, подозреваемый в громком деле об убийстве. Ему было 76 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Симпсон исполнил роль детектива Нордберга в фильме "Голый пистолет", однако всемирную известность в середине 90-х ему принесло дело об убийстве.

Экс-футболиста обвиняли в умышленном двойном убийстве его жены Николь Браун-Симпсон и ее друга Рональда Голдмана. В результате присяжные признали его невиновным.

Процесс вызвал большой резонанс, каждый шаг защиты и обвинения освещался в СМИ. Этому делу был посвящен первый сезон телесериала "Американская история преступлений".

Позже семье погибшего Голдмана удалось выиграть гражданский иск против бывшего футболиста. Тогда суд признал Симпсона ответственным за смерть Голдмана и постановил взыскать с ответчика 33,5 млн долларов.

В 2008 году Симпсона признали виновным в вооруженном ограблении и похищении людей и приговорили к 33 годам. В 2017 году он помиловался и вышел на свободу.