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Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
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Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Юрист Олег Шрам заявил, что Верховная Рада и депутатские фракции несут политическую ответственность за непрофессионализм депутатов, поскольку законодательные требования к образованию нардепов отсутствуют. Примером является нардеп Сергей Кузьминых, инженер-системотехник, который возглавляет фармподкоммитет и являлся фигурантом дела НАБУ.

Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
Нардеп Сергей Кузьминых

В Украине нет законодательных требований к образованию народных депутатов, а значит — и к их профпригодности для работы в парламентских комитетах. Но политическую ответственность за непрофессиональность депутатов, нарабатывающих законодательные изменения, несет парламент и депутатские фракции, которые их делегируют в комитеты. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист Олег Шрам.

Как рассказывал ранее УНН, подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности возглавляет народный депутат Сергей Кузьминых. По образованию скандальный нардеп – инженер-системотехник. Высшее образование получил в Житомирском военном институте им. С. П. Королева. Поэтому за законодательство в сфере фармации отвечает человек без медицинского образования. Кузьминых попал в парламент вместе с партией "Слуга народа", однако после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило нардепа на взяточничестве, он вышел из состава фракции, однако работать в комитете остался.

Это вопрос к тому, как там (в комитетах - ред.) формирует состав Верховная Рада, кого делегирует, кого избирает на ту или иную должность. Поэтому здесь через выборы невозможно. Это лишь политическая ответственность и ответственность Рады за того, за кого они проголосовали

- отметил Шрам.

Юрист напомнил, что Верховная Рада – это орган, который избирается народом Украины и, в соответствии с законодательством, к кандидатам есть требования к возрасту, гражданству, но никаких требований относительно их образования нет.

Шрам подчеркнул, что именно депутаты, которых избрали украинцы, голосованием в парламенте принимают решение о том, кто возглавляет комитеты и подкомитеты. Он пояснил, что это уже вопрос внутренний к тому, кого фракции, группы выдвигают и назначают на ту или иную должность. Ограничить это законодательно – невозможно. И установить какие-то квоты — 15 юристов, 12 медиков, 20 экономистов — тоже невозможно.

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия образовательного ценза именно политическая ответственность парламента, партий и фракций — единственный механизм контроля за профессиональным составом комитетов.

Напомним

В 2022 году, более трех лет назад, НАБУ поймало Кузьминых "на живца" — депутат получал более полумиллиона гривен взятки за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу в Житомирской области.

То есть, человек, который сейчас принимает судьбоносные решения для фармрынка, ранее очевидно получал деньги за влияние на этот же рынок. Профессиональная эволюция, так сказать.

Но и это еще не все. После вручения подозрения Кузьминых начал избегать суда и журналистов. Он то болел, то исчезал, то "путал повестки". Один раз даже, как сообщают СМИ, пытался выбросить документы из машины.

Несмотря на такой ошеломительный бэкграунд, именно Кузьминых стал главным архитектором изменений в фармацевтическом законодательстве. Например, недавно поддерживал постановление о запрете аптечного маркетинга, которое не дало ожидаемого результата. Цены на лекарства должны были снизиться — вместо этого, выросли. Об этом, как писал УНН, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам в апреле инфляция на фармацевтическом рынке достигла 13,9%.

О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств. За последние три месяца не произошло заметного снижения цен на лекарства.

Кроме того, согласно мониторингу УНН, наибольший рост цен сказался на препаратах иностранного производства. Например, один из самых популярных препаратов для больных артериальной гипертонией - "Беталок" (AstraZeneca AB, Швеция) - вырос в стоимости в среднем на 26 гривен; "Глюкофаж XR" (Merck Santé, Франция) - подорожал примерно на 43 гривны; "Синджарди" (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия) – подорожал на 103 грн.

Так, последствия непрофессиональных решений ощущают миллионы украинцев, которым приходится переплачивать за лекарства или вообще оставаться без необходимого лечения. И все это — благодаря решению Верховной Рады делегировать руководство фармподкомитетом человеку, который не имеет профильного образования, но имеет дело от НАБУ. Ибо кто еще, как не инженер-системотехник с опытом обсуждения "откатов" в медучреждениях, лучше знает, как управлять украинской фармацией?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Виктор Ляшко
Украина
Tesla
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