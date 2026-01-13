С начала суток произошло 130 боевых столкновений: больше всего на Покровском направлении

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 3154 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 7050 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 13972 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17159 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26058 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22326 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25901 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33412 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49505 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37400 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США13 января, 10:39 • 3752 просмотра
Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио13 января, 11:09 • 4174 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto13 января, 14:28 • 12620 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 6856 просмотра
Завтра свет будут выключать по всей Украине16:58 • 4500 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 3164 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26064 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 30145 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 63939 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 58738 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 6884 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 46754 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40694 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45828 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47535 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фильм

С начала суток произошло 130 боевых столкновений: больше всего на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 130 боевых столкновениях за сутки, из них больше всего на Покровском направлении. Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применили дроны-камикадзе.

С начала суток произошло 130 боевых столкновений: больше всего на Покровском направлении

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений, из которых больше всего на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 13 января, передает УНН

Детали 

Противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, применил 23 ракеты и сбросил 47 управляемых авиабомб, совершил 5627 ударов дронами-камикадзе и 3073 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- сообщили в Генштабе. 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 119 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленое, Бугроватка, Прилипка и Дегтярное, сейчас продолжается бой.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших войск в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении российские войска девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Колодези, Новоегоровка, Заречное, Новоселовка, и в сторону населенного пункта Диброва, Липовое и Ставки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили три вражеские атаки на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 30 попыток потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки, три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 38 и ранили восемь оккупантов, уничтожили 17 единиц автомобильной техники, 72 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы, восемь антенн связи и наземный дрон. Кроме того, поражено восемь единиц автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и 17 укрытий личного состава противника 

- отметили в Генштабе. 

На Александровском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отбивали 25 атак врага в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки, в некоторых локациях бои не прекращаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Напомним 

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БпЛА в Ростовской области РФ и ряд объектов оккупантов на ВОТ Украины. 

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина