С начала суток произошло 130 боевых столкновений: больше всего на Покровском направлении

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 130 боевых столкновений, из которых больше всего на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 13 января, передает УНН.

Детали

Противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, применил 23 ракеты и сбросил 47 управляемых авиабомб, совершил 5627 ударов дронами-камикадзе и 3073 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - сообщили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 119 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленое, Бугроватка, Прилипка и Дегтярное, сейчас продолжается бой.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших войск в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении российские войска девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Колодези, Новоегоровка, Заречное, Новоселовка, и в сторону населенного пункта Диброва, Липовое и Ставки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили три вражеские атаки на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 30 попыток потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки, три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 38 и ранили восемь оккупантов, уничтожили 17 единиц автомобильной техники, 72 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы, восемь антенн связи и наземный дрон. Кроме того, поражено восемь единиц автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и 17 укрытий личного состава противника - отметили в Генштабе.

На Александровском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отбивали 25 атак врага в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Варваровки, в некоторых локациях бои не прекращаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Напомним

