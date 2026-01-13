$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 6898 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 13902 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17088 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 25955 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22296 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25877 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33406 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49496 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37398 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 130 бойових зіткнень за добу, з них найбільше на Покровському напрямку. російські війська завдали ракетних та авіаційних ударів, застосували дрони-камікадзе.

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, з яких найбільше на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 13 січня, передає УНН

Деталі 

Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- повідомили в Генштабі. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 119 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне, наразі триває бій.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських захисників у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили три ворожі атаки на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 спроб потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 та поранили вісім окупантів, знищили 17 одиниць автомобільної техніки, 72 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи, вісім антен зв’язку та наземний дрон. Крім того, уражено вісім одиниць автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 17 укриттів особового складу противника 

- зазначили в Генштабі. 

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки, в деяких локаціях бої не припиняються.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Нагадаємо 

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БпЛА в Ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на ТОТ України. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна