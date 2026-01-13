З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, з яких найбільше на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 13 січня, передає УНН.

Деталі

Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - повідомили в Генштабі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 119 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне, наразі триває бій.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських захисників у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили три ворожі атаки на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 спроб потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 та поранили вісім окупантів, знищили 17 одиниць автомобільної техніки, 72 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи, вісім антен зв’язку та наземний дрон. Крім того, уражено вісім одиниць автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 17 укриттів особового складу противника - зазначили в Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки, в деяких локаціях бої не припиняються.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БпЛА в Ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на ТОТ України.