Ночная атака на Кривой Рог: более 45 тысяч абонентов остались без света

19:36 • 11851 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 14325 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 18302 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 21343 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 32069 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 23778 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 27346 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34131 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50029 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37716 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 11854 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 32075 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 32855 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 66339 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 61249 просмотра
Ночная атака на Кривой Рог: более 45 тысяч абонентов остались без света

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Кривом Роге более 45 тысяч абонентов остались без света, а более 700 домов без тепла после ночной атаки. Малые котельные перешли на генераторы, скоростной трамвай утром работать не будет.

Ночная атака на Кривой Рог: более 45 тысяч абонентов остались без света

В Кривом Роге в результате ночной вражеской атаки более 45 тысяч абонентов остались без света и более 700 домов без тепла. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что малые котельные уже перешли на генераторы, но напомнил, что "для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе".

Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже. По электротранспорту - скоростной трамвай утром не будет работать. Штаб ликвидации последствий уже работает

- рассказал Вилкул.

Он призвал жителей Кривого Рога пожелать удачи энергетикам, тепловикам и коммунальщикам и поблагодарить их за тяжелую работу на морозе.

Напомним

Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, под удар попал объект инфраструктуры.

Ракетный удар рф по Кривому Рогу 8 января: в больнице скончался 67-летний мужчина13.01.26, 11:23 • 2788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вилкул Александр