Ночная атака на Кривой Рог: более 45 тысяч абонентов остались без света
Киев • УНН
В Кривом Роге более 45 тысяч абонентов остались без света, а более 700 домов без тепла после ночной атаки. Малые котельные перешли на генераторы, скоростной трамвай утром работать не будет.
В Кривом Роге в результате ночной вражеской атаки более 45 тысяч абонентов остались без света и более 700 домов без тепла. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что малые котельные уже перешли на генераторы, но напомнил, что "для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе".
Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже. По электротранспорту - скоростной трамвай утром не будет работать. Штаб ликвидации последствий уже работает
Он призвал жителей Кривого Рога пожелать удачи энергетикам, тепловикам и коммунальщикам и поблагодарить их за тяжелую работу на морозе.
Напомним
Кривой Рог в ночь на среду, 14 января, подвергся массированной вражеской атаке. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, под удар попал объект инфраструктуры.
