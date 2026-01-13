$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 2186 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 4816 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 20481 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 36284 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 27196 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 27976 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 44521 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21624 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22574 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 49202 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Графики отключений электроэнергии
Техника
Ракетный комплекс "Тор
9К720 Искандер
Шахед-136
Ракетная система С-300

Ракетный удар рф по Кривому Рогу 8 января: в больнице скончался 67-летний мужчина

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Мужчине оторвало ногу. Врачи 5 суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ракетный удар рф по Кривому Рогу 8 января: в больнице скончался 67-летний мужчина

В Днепропетровской области в больнице скончался мужчина, получивший ранения во время недавней атаки россиян. Об этом сообщил в Telegram Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Подробности

Как отметил Вилкул, на момент смерти данному мужчине было 67 лет. В результате атаки "Искандерами" в Металлургическом районе города ему оторвало ногу. Врачи 5 суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Вечная память. Соболезнования родным и близким...

- заявил Вилкул.

Напомним

В ночь на 13 января россияне атаковали Кривой Рог дронами. Еще раньше, в четверг, 8 января, российская армия ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.

В результате ракетной атаки в городе погибла 77-летняя женщина.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Вилкул Александр
Днепропетровская область
9К720 Искандер
Кривой Рог