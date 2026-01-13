Ракетный удар рф по Кривому Рогу 8 января: в больнице скончался 67-летний мужчина

В Днепропетровской области в больнице скончался мужчина, получивший ранения во время недавней атаки россиян. Об этом сообщил в Telegram Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Подробности

Как отметил Вилкул, на момент смерти данному мужчине было 67 лет. В результате атаки "Искандерами" в Металлургическом районе города ему оторвало ногу. Врачи 5 суток боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Вечная память. Соболезнования родным и близким... - заявил Вилкул.

Напомним

В ночь на 13 января россияне атаковали Кривой Рог дронами. Еще раньше, в четверг, 8 января, российская армия ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.

В результате ракетной атаки в городе погибла 77-летняя женщина.