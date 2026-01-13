Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік

$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 4814 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 20480 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 36282 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 27195 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 27975 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 44520 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 21624 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22574 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 49202 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 16025 перегляди
Внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова загинула людина - ОВА12 січня, 23:43 • 5374 перегляди
Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times13 січня, 00:16 • 6342 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 17707 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 13069 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 44520 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 43001 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 49202 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 45073 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 49545 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Запорізька область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 38001 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 33344 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 38869 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 40852 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 96977 перегляди
Ракетний комплекс "Тор"
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
С-300

Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Чоловіку відірвало ногу. Лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік

У Дніпропетровській області в лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час нещодавньої атаки росіян. Про це повідомив в Telegram Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Вілкул, на момент смерті даному чоловіку було 67 років. Внаслідок атаки "Іскандерами" в Металургійному районі міста йому відірвало ногу. Лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям.

Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким...

- заявив Вілкул.

Нагадаємо

У ніч на 13 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Ще раніше, у четвер, 8 січня, російська армія вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.

Внаслідок ракетної атаки в місті загинула 77-річна жінка.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Іскандер (ОТРК)
Кривий Ріг