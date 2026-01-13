Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік
Київ • УНН
Чоловіку відірвало ногу. Лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям.
У Дніпропетровській області в лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час нещодавньої атаки росіян. Про це повідомив в Telegram Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Вілкул, на момент смерті даному чоловіку було 67 років. Внаслідок атаки "Іскандерами" в Металургійному районі міста йому відірвало ногу. Лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям.
Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким...
Нагадаємо
У ніч на 13 січня росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Ще раніше, у четвер, 8 січня, російська армія вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.
Внаслідок ракетної атаки в місті загинула 77-річна жінка.