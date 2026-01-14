$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 13877 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 18051 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 21092 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 31728 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23692 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27269 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34090 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50001 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37697 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Кривому Розі понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла, а понад 700 будинків без тепла після нічної атаки. Малі котельні перейшли на генератори, швидкісний трамвай зранку працювати не буде.

Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла

У Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла і понад 700 будинків без тепла. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадав, що "для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі".

Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим. По електротранспорту - швидкісний трамвай вранці не працюватиме. Штаб ліквідації наслідків вже працює

- розповів Вілкул.

Він закликав мешканців Кривого Рогу побажати удачі енергетикам, тепловикам та комунальникам і подякувати їм за важку роботу на морозі.

Нагадаємо

Кривий Ріг у ніч на середу, 14 січня, зазнав масованої ворожої атаки. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік13.01.26, 11:23 • 2782 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Вілкул