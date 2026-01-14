Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла
Київ • УНН
У Кривому Розі понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла, а понад 700 будинків без тепла після нічної атаки. Малі котельні перейшли на генератори, швидкісний трамвай зранку працювати не буде.
У Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла і понад 700 будинків без тепла. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадав, що "для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі".
Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим. По електротранспорту - швидкісний трамвай вранці не працюватиме. Штаб ліквідації наслідків вже працює
Він закликав мешканців Кривого Рогу побажати удачі енергетикам, тепловикам та комунальникам і подякувати їм за важку роботу на морозі.
Нагадаємо
Кривий Ріг у ніч на середу, 14 січня, зазнав масованої ворожої атаки. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, під удар потрапив об'єкт інфраструктури.
Ракетний удар рф по Кривому Рогу 8 січня: у лікарні помер 67-річний чоловік13.01.26, 11:23 • 2782 перегляди