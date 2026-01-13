Завтра свет будут выключать по всей Украине
Киев • УНН
14 января по всей Украине применят графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра свет будут выключать во всех областях Украины, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 14 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
