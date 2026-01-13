$43.260.18
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні

Київ • УНН

 • 100 перегляди

14 січня по всій Україні застосують графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра світло вимикатимуть по всій Україні

Завтра світло будуть вимикати у всіх областях України, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго

Антоніна Туманова

