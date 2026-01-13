У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго

$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 6432 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 11299 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 17929 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17939 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 22613 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31603 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48495 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36014 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34090 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60857 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 7918 перегляди
Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни13 січня, 07:06 • 4116 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 20188 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23305 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 6722 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 17929 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23396 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60857 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 55515 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60923 перегляди
У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово після масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень тимчасово не діють, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Деталі

Як повідомили у компанії, триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють.  Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі 

- йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання усіх споживачів.

У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго13.01.26, 10:40 • 2734 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Київ