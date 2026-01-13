У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень тимчасово не діють, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Як повідомили у компанії, триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі