У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки не діють - Укренерго
Київ • УНН
У Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово після масованих атак на енергетичну інфраструктуру.
Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень тимчасово не діють, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Деталі
Як повідомили у компанії, триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово
Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі
В Укренерго наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання усіх споживачів.
