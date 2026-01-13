В Киеве и нескольких районах Киевской области действуют аварийные отключения, графики не действуют - Укрэнерго

Сейчас в Киеве и нескольких районах Киевской области действуют аварийные обесточивания, графики почасовых отключений временно не действуют, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Как сообщили в компании, продолжается ликвидация нескольких подряд массированных атак на энергетическую инфраструктуру Киева и области. Несмотря на сложные погодные условия, аварийно-восстановительные работы проходят круглосуточно

Сейчас в Киеве и нескольких районах Киевской области действуют аварийные обесточивания. Графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме