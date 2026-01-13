Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"
Киев • УНН
Минобороны США тестирует устройство, приобретенное спецслужбами, которое может быть причиной "Гаванского синдрома". Аппарат генерирует импульсные радиоволны и содержит российские компоненты.
Министерство обороны США в течение года тестирует устройство, приобретенное в ходе секретной операции спецслужб. Следователи предполагают, что этот аппарат может быть технической причиной "Гаванского синдрома" - аномальных поражений мозга у американских дипломатов и военных, фиксируемых с 2016 года. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.
Детали
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) выкупила устройство за "восьмизначную сумму" в миллионы долларов, используя бюджет Пентагона. Операцию провели в конце прошлого года. По данным источников, портативный аппарат генерирует импульсные радиоволны и свободно помещается в рюкзак.
Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 1278 просмотров
Хотя устройство не является полностью российским, оно содержит ключевые компоненты производства РФ. Это усилило подозрения относительно причастности иностранных спецслужб к атакам на правительственных чиновников США.
Споры в разведсообществе и реакция жертв
Внутри правительства продолжаются дискуссии относительно эффективности этой находки. Разведывательное сообщество ранее скептически оценивало возможность существования такого оружия, однако представители Минобороны уже проинформировали комитеты Конгресса о результатах испытаний.
Если (правительство США - ред.) действительно обнаружило такие устройства, то ЦРУ должно извиниться перед всеми жертвами, черт возьми, за то, как к нам относились как к изгоям
Специалисты опасаются, что если эта технология подтвердит свою действенность, она может быть уже доступна нескольким странам-противникам, что создает постоянную угрозу для персонала посольств и разведки.
Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"12.01.26, 06:18 • 4712 просмотров