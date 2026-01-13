$43.260.18
19:36 • 6212 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 9948 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 15242 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 18410 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 27861 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22689 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26242 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33584 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49642 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37465 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Минобороны США тестирует устройство, приобретенное спецслужбами, которое может быть причиной "Гаванского синдрома". Аппарат генерирует импульсные радиоволны и содержит российские компоненты.

Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"

Министерство обороны США в течение года тестирует устройство, приобретенное в ходе секретной операции спецслужб. Следователи предполагают, что этот аппарат может быть технической причиной "Гаванского синдрома" - аномальных поражений мозга у американских дипломатов и военных, фиксируемых с 2016 года. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.

Детали

Служба расследований внутренней безопасности (HSI) выкупила устройство за "восьмизначную сумму" в миллионы долларов, используя бюджет Пентагона. Операцию провели в конце прошлого года. По данным источников, портативный аппарат генерирует импульсные радиоволны и свободно помещается в рюкзак.

Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна: паре грозит обвинение в неуважении к Конгрессу13.01.26, 21:38 • 1278 просмотров

Хотя устройство не является полностью российским, оно содержит ключевые компоненты производства РФ. Это усилило подозрения относительно причастности иностранных спецслужб к атакам на правительственных чиновников США.

Споры в разведсообществе и реакция жертв

Внутри правительства продолжаются дискуссии относительно эффективности этой находки. Разведывательное сообщество ранее скептически оценивало возможность существования такого оружия, однако представители Минобороны уже проинформировали комитеты Конгресса о результатах испытаний.

Если (правительство США - ред.) действительно обнаружило такие устройства, то ЦРУ должно извиниться перед всеми жертвами, черт возьми, за то, как к нам относились как к изгоям

- заявил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

Специалисты опасаются, что если эта технология подтвердит свою действенность, она может быть уже доступна нескольким странам-противникам, что создает постоянную угрозу для персонала посольств и разведки. 

Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"12.01.26, 06:18 • 4712 просмотров

Степан Гафтко

