Міністерство оборони США протягом року тестує пристрій, придбаний під час секретної операції спецслужб. Слідчі припускають, що цей апарат може бути технічною причиною "Гаванського синдрому" - аномальних уражень мозку в американських дипломатів та військових, що фіксуються з 2016 року. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Служба розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) викупила пристрій за "восьмизначну суму" в мільйони доларів, використовуючи бюджет Пентагону. Операцію провели наприкінці минулого року. За даними джерел, портативний апарат генерує імпульсні радіохвилі та вільно вміщується у рюкзак.

Хоча пристрій не є повністю російським, він містить ключові компоненти виробництва рф. Це посилило підозри щодо причетності іноземних спецслужб до атак на урядовців США.

Усередині уряду тривають дискусії щодо ефективності цієї знахідки. Розвідувальне співтовариство раніше скептично оцінювало можливість існування такої зброї, проте представники Міноборони вже поінформували комітети Конгресу про результати випробувань.

Якщо (уряд США - ред.) справді виявив такі пристрої, то ЦРУ повинно вибачитися перед усіма жертвами, чорт забирай, за те, як до нас ставилися як до ізгоїв