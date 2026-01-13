Спецоперація "під прикриттям": США викупили ймовірну випромінювальну зброю "Гаванського синдрому"

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 4686 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 8608 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 14649 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17823 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26990 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22532 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26089 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33520 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49596 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37448 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо13 січня, 11:09 • 4994 перегляди
Воєнний злочинець із позивним "Алтай" отримав довічне за страту українських захисників - ГенпрокурорVideo13 січня, 11:43 • 3354 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 13031 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 8010 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 5316 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 4686 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26990 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 30579 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 64307 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 59144 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 8136 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 46983 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40890 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46007 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47709 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Фільм

Спецоперація "під прикриттям": США викупили ймовірну випромінювальну зброю "Гаванського синдрому"

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Міноборони США тестує пристрій, придбаний спецслужбами, який може бути причиною "Гаванського синдрому". Апарат генерує імпульсні радіохвилі та містить російські компоненти.

Спецоперація "під прикриттям": США викупили ймовірну випромінювальну зброю "Гаванського синдрому"

Міністерство оборони США протягом року тестує пристрій, придбаний під час секретної операції спецслужб. Слідчі припускають, що цей апарат може бути технічною причиною "Гаванського синдрому" - аномальних уражень мозку в американських дипломатів та військових, що фіксуються з 2016 року. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Служба розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) викупила пристрій за "восьмизначну суму" в мільйони доларів, використовуючи бюджет Пентагону. Операцію провели наприкінці минулого року. За даними джерел, портативний апарат генерує імпульсні радіохвилі та вільно вміщується у рюкзак.

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу13.01.26, 21:38 • 1194 перегляди

Хоча пристрій не є повністю російським, він містить ключові компоненти виробництва рф. Це посилило підозри щодо причетності іноземних спецслужб до атак на урядовців США.

Суперечки в розвідспільноті та реакція жертв

Усередині уряду тривають дискусії щодо ефективності цієї знахідки. Розвідувальне співтовариство раніше скептично оцінювало можливість існування такої зброї, проте представники Міноборони вже поінформували комітети Конгресу про результати випробувань.

Якщо (уряд США - ред.) справді виявив такі пристрої, то ЦРУ повинно вибачитися перед усіма жертвами, чорт забирай, за те, як до нас ставилися як до ізгоїв

- заявив колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос.

Фахівці побоюються, що якщо ця технологія підтвердить свою дієвість, вона може бути вже доступна кільком країнам-супротивникам, що створює постійну загрозу для персоналу посольств та розвідки. 

Кортеж Дональда Трампа змінив маршрут у Флориді через виявлення "підозрілого предмета"12.01.26, 06:18 • 4700 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Дипломатка
Центральне розвідувальне управління
Міністерство оборони США
Пентагон
Конгрес США