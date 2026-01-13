В Иране назвали Трампа и Нетаньяху “главными убийцами иранского народа”

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "главными убийцами иранского народа". Об этом Лариджани написал в соцсети Х, передает УНН.

Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1. Трамп; 2. Нетаньяху - написал Лариджани.

Отметим, что Лариджани написал пост, прикрепив скриншот сообщения Дональда Трампа, в котором президент США призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты" и заверил, что помощь уже на подходе.

Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"

Напомним

В Иране в результате беспорядков погибло 648 человек, включая девятерых несовершеннолетних, и тысячи получили ранения. Более 10 000 протестующих арестованы, а власти называют их врагами Бога.