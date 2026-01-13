$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 466 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 8052 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 12508 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 19588 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22 • 18996 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 23494 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31929 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48775 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36482 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34198 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Графіки відключень електроенергії
В Ірані назвали Трампа та Нетаньягу “головними вбивцями іранського народу”

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані оголосив президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "головними вбивцями іранського народу". Ця заява прозвучала на тлі заворушень в Ірані, де загинули сотні людей та тисячі були заарештовані.

В Ірані назвали Трампа та Нетаньягу “головними вбивцями іранського народу”

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані назвав президента США Дональда Трампа та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "головними вбивцями іранського народу". Про це Ларінджані написав у соцмережі Х, передає УНН

Ми оголошуємо імена головних убивць народу Ірану: 1. Трамп; 2. Нетаньягу 

- написав Ларіджані. 

Зазначимо, що Ларіджані написав пост, прикріпивши скріншот допису Дональда Трампа, у якому президент США закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції" і запевнив, що допомога вже на підході. 

Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"13.01.26, 17:04 • 1496 переглядiв

Нагадаємо 

В Ірані внаслідок заворушень загинуло 648 людей, включаючи дев'ятьох неповнолітніх, та тисячі отримали поранення. Понад 10 000 протестувальників заарештовано, а влада називає їх ворогами Бога.

Павло Башинський

