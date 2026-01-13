В Ірані назвали Трампа та Нетаньягу “головними вбивцями іранського народу”
Київ • УНН
Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані оголосив президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "головними вбивцями іранського народу". Ця заява прозвучала на тлі заворушень в Ірані, де загинули сотні людей та тисячі були заарештовані.
Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані назвав президента США Дональда Трампа та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "головними вбивцями іранського народу". Про це Ларінджані написав у соцмережі Х, передає УНН.
Ми оголошуємо імена головних убивць народу Ірану: 1. Трамп; 2. Нетаньягу
Зазначимо, що Ларіджані написав пост, прикріпивши скріншот допису Дональда Трампа, у якому президент США закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції" і запевнив, що допомога вже на підході.
Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"13.01.26, 17:04 • 1496 переглядiв
Нагадаємо
В Ірані внаслідок заворушень загинуло 648 людей, включаючи дев'ятьох неповнолітніх, та тисячі отримали поранення. Понад 10 000 протестувальників заарештовано, а влада називає їх ворогами Бога.