Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Речь шла о российских ударах, потребности в ПВО, а также дополнительном давлении на рф и программах поддержки Украины, передает УНН.

Говорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку Конгресса. У нас сейчас очень продуктивная работа с Президентом Соединенных Штатов, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о потребности в ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты. И важно, чтобы у администрации США было как можно больше инструментов для правильного давления. Также говорили о программах поддержки, которые еще не были реализованы полностью и могут быть использованы. В частности, это касается именно защиты неба.