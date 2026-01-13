Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО

$43.260.18
Эксклюзив
17:19 • 3870 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 12440 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 15670 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23906 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21558 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25184 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33067 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49265 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37181 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34455 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Рубрики
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВА
13 января, 09:49 • 5472 просмотра
Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов
13 января, 09:50 • 4796 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
13 января, 10:02 • 28437 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников
14:28 • 11449 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
15:09 • 3942 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23906 просмотра
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23906 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
13 января, 10:02 • 28502 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 63093 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
12 января, 10:30 • 57802 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
12 января, 10:11 • 62784 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швейцария
Иран
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
15:09 • 4014 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45 • 46071 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46 • 40307 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04 • 45430 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08 • 47153 просмотра
Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с конгрессменами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Обсуждались российские удары, потребность в ПВО и дополнительное давление на рф.

Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Речь шла о российских ударах, потребности в ПВО, а также дополнительном давлении на рф и программах поддержки Украины, передает УНН.

Говорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку Конгресса. У нас сейчас очень продуктивная работа с Президентом Соединенных Штатов, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о потребности в ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты. И важно, чтобы у администрации США было как можно больше инструментов для правильного давления. Также говорили о программах поддержки, которые еще не были реализованы полностью и могут быть использованы. В частности, это касается именно защиты неба.

- сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что продолжается подготовка документов с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению.

Реально работаем так, чтобы на ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте. Сегодня на докладе был Рустем Умеров, в том числе и по этим вопросам. Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть.

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины заявил о поддержке позиции по Ирану – "режим, который там был столько лет и который убил столько людей, не заслуживает существования".

Изменения нужны. Так же нужны изменения здесь, в Европе: кровопролитие, которое начала Россия и которое только Россия затягивает, должно закончиться.

- подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер поблагодарил всех, кто поддерживает нас, кто поддерживает жизнь, кто поддерживает Украину.

Кто сейчас в мире не остается в стороне от реальных проблем. Если жизнь может получить защиту, жизнь должна получить защиту.

- резюмировал Зеленский.

Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
12.01.26, 20:47 • 49266 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Политика
Санкции
Воздушная тревога
Война в Украине
Рустем Умеров
благотворительность
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран