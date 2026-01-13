Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО
Президент Зеленский провел разговор с конгрессменами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Обсуждались российские удары, потребность в ПВО и дополнительное давление на рф.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Речь шла о российских ударах, потребности в ПВО, а также дополнительном давлении на рф и программах поддержки Украины, передает УНН.
Говорил с конгрессменами США – Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем. Благодарен за неизменную двухпартийную поддержку Конгресса. У нас сейчас очень продуктивная работа с Президентом Соединенных Штатов, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о потребности в ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты. И важно, чтобы у администрации США было как можно больше инструментов для правильного давления. Также говорили о программах поддержки, которые еще не были реализованы полностью и могут быть использованы. В частности, это касается именно защиты неба.
Президент Украины добавил, что продолжается подготовка документов с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению.
Реально работаем так, чтобы на ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте. Сегодня на докладе был Рустем Умеров, в том числе и по этим вопросам. Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть.
Кроме того, Президент Украины заявил о поддержке позиции по Ирану – "режим, который там был столько лет и который убил столько людей, не заслуживает существования".
Изменения нужны. Так же нужны изменения здесь, в Европе: кровопролитие, которое начала Россия и которое только Россия затягивает, должно закончиться.
Также украинский лидер поблагодарил всех, кто поддерживает нас, кто поддерживает жизнь, кто поддерживает Украину.
Кто сейчас в мире не остается в стороне от реальных проблем. Если жизнь может получить защиту, жизнь должна получить защиту.
