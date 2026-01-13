$43.260.18
Зеленський обговорив з конгресменами США російські удари та потребу ППО

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з конгресменами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Обговорювалися російські удари, потреба в ППО та додатковий тиск на рф.

Зеленський обговорив з конгресменами США російські удари та потребу ППО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Йшлося про російські удари, потребу ППО, а також додатковий тиск на рф та програми підтримки України, передає УНН.

Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з Президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба 

- повідомив Зеленський.

Президент України додав, що триває підготовка документів з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення.

Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є 

- додав Зеленський.

Крім того, Президент України заявив про підтримку позиції по Ірану – "режим, який там був стільки років і який убив стільки людей, не заслуговує на існування".

Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі: кровопролиття, яке розпочала росія і яке тільки росія затягує, повинне закінчитись 

- наголосив Зеленський.

Також український лідер подякував всім, хто підтримує нас, хто підтримує життя, хто підтримує Україну.

Хто зараз у світі не залишається осторонь від реальних проблем. Якщо життя може отримати захист, життя мусить отримати захист 

- резюмував Зеленський.

