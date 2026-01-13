Зеленський обговорив з конгресменами США російські удари та потребу ППО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Йшлося про російські удари, потребу ППО, а також додатковий тиск на рф та програми підтримки України, передає УНН.

Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з Президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба