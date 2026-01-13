Зеленський обговорив з конгресменами США російські удари та потребу ППО
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з конгресменами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Обговорювалися російські удари, потреба в ППО та додатковий тиск на рф.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Йшлося про російські удари, потребу ППО, а також додатковий тиск на рф та програми підтримки України, передає УНН.
Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з Президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба
Президент України додав, що триває підготовка документів з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення.
Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є
Крім того, Президент України заявив про підтримку позиції по Ірану – "режим, який там був стільки років і який убив стільки людей, не заслуговує на існування".
Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі: кровопролиття, яке розпочала росія і яке тільки росія затягує, повинне закінчитись
Також український лідер подякував всім, хто підтримує нас, хто підтримує життя, хто підтримує Україну.
Хто зараз у світі не залишається осторонь від реальних проблем. Якщо життя може отримати захист, життя мусить отримати захист
