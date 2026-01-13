Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы на территории рф

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool (ROCKb.CO) во вторник заявила, что Россия взяла под контроль четыре завода компании на своей территории, и Rockwool больше не контролирует свои активы в этой стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В заявлении Rockwool отмечается, что заводы будут выведены из консолидации, а чистая стоимость бизнеса компании в России будет списана. Также сообщается, что по состоянию на 31 декабря общий объем собственного капитала этих активов составлял 469 миллионов евро (546 миллионов долларов).

Компания добавила, что будет защищать свои юридические права в соответствии с двусторонним договором о защите инвестиций между странами, однако отметила: "Мы не настроены оптимистично относительно возможности отменить решение о переводе наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление".

