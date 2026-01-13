$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 4094 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 8044 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 14406 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17589 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26651 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22462 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26019 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33482 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49562 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37432 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Графики отключений электроэнергии
Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы на территории рф

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Датская компания Rockwool заявила, что россия взяла под контроль ее четыре завода. Компания списала 469 миллионов евро стоимости этих активов и планирует защищать свои права.

Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы на территории рф

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool (ROCKb.CO) во вторник заявила, что Россия взяла под контроль четыре завода компании на своей территории, и Rockwool больше не контролирует свои активы в этой стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В заявлении Rockwool отмечается, что заводы будут выведены из консолидации, а чистая стоимость бизнеса компании в России будет списана. Также сообщается, что по состоянию на 31 декабря общий объем собственного капитала этих активов составлял 469 миллионов евро (546 миллионов долларов).

Компания добавила, что будет защищать свои юридические права в соответствии с двусторонним договором о защите инвестиций между странами, однако отметила: "Мы не настроены оптимистично относительно возможности отменить решение о переводе наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление".

Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters29.12.25, 15:27 • 13088 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Недвижимость
Санкции
Война в Украине
Reuters
Дания