Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 7724 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 14271 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17453 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26466 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22417 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25982 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33458 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49542 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37421 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Данська компанія заявила, що росія взяла під контроль її заводи на території рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Данська компанія Rockwool заявила, що росія взяла під контроль її чотири заводи. Компанія списала 469 мільйонів євро вартості цих активів та планує захищати свої права.

Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool (ROCKb.CO) у вівторок заявила, що Росія взяла під контроль чотири заводи компанії на своїй території, і Rockwool більше не контролює свої активи в цій країні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У заяві Rockwool зазначається, що заводи будуть виведені з консолідації, а чисту вартість бізнесу компанії в Росії буде списано. Також повідомляється, що станом на 31 грудня загальний обсяг власного капіталу цих активів становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).

Компанія додала, що захищатиме свої юридичні права відповідно до двостороннього договору про захист інвестицій між країнами, однак зауважила: "Ми не налаштовані оптимістично щодо можливості скасувати рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління".

Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29.12.25, 15:27 • 13088 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Нерухомість
Санкції
Війна в Україні
Reuters
Данія