Данська компанія заявила, що росія взяла під контроль її заводи на території рф

Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool (ROCKb.CO) у вівторок заявила, що Росія взяла під контроль чотири заводи компанії на своїй території, і Rockwool більше не контролює свої активи в цій країні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У заяві Rockwool зазначається, що заводи будуть виведені з консолідації, а чисту вартість бізнесу компанії в Росії буде списано. Також повідомляється, що станом на 31 грудня загальний обсяг власного капіталу цих активів становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).

Компанія додала, що захищатиме свої юридичні права відповідно до двостороннього договору про захист інвестицій між країнами, однак зауважила: "Ми не налаштовані оптимістично щодо можливості скасувати рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління".

