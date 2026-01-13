В Париже начался апелляционный суд по делу Марин Ле Пен: под угрозой участие в выборах-2027

Фото: AP

13 января лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен появилась в Апелляционном суде Парижа. Политик оспаривает приговор по делу о хищении средств Европейского парламента, от которого зависит ее право баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

57-летняя Ле Пен пытается отменить решение суда первой инстанции от марта 2025 года. Тогда ее признали виновной в создании системы фиктивного найма помощников для евродепутатов в период с 2004 по 2016 год. По версии следствия, средства ЕС использовались для оплаты труда сотрудников партии, которые работали на внутриполитические нужды Франции, а не на институты Европарламента.

Я хотела бы сказать суду, что... мы не чувствовали, что совершили какое-либо правонарушение - заявила Ле Пен во время заседания.

Она добавила, что официальные лица Европейского парламента на тот момент не предупреждали о нарушении правил найма: "Мы никогда ничего не скрывали". Со своей стороны, адвокат Европарламента Патрик Мезоннёв подверг сомнению такие аргументы, отметив, что защита одновременно отказывает суду в праве изучать работу парламентариев и критикует учреждение за "недостаточное рассмотрение" контрактов.

Политические риски и возможные сценарии

Нынешний приговор предусматривает пятилетний запрет занимать выборные должности, два года домашнего ареста с электронным браслетом и штраф в размере 100 000 евро. Если апелляция не изменит вердикт, Ле Пен не сможет принять участие в президентской гонке 2027 года, где ее считали одним из фаворитов.

В случае повторного осуждения наказание может быть ужесточено до 10 лет лишения свободы и штрафа в 1 миллион евро. Однако существует и сценарий, при котором срок запрета на участие в выборах будет сокращен, что теоретически позволит ей зарегистрироваться кандидатом.

Апелляционное рассмотрение продлится пять недель, а объявление окончательного решения ожидается ближе к лету 2026 года. Пока идет процесс, партию "Национальное объединение" возглавляет Жордан Барделла, которого называют вероятным преемником Ле Пен в случае ее окончательного отстранения от политической арены.

