У Парижі розпочався апеляційний суд у справі Марін Ле Пен: під загрозою участь у виборах-2027

13 січня лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен з’явилася в Апеляційному суді Парижа. Політикиня оскаржує вирок у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту, від якого залежить її право балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

57-річна Ле Пен намагається скасувати рішення суду першої інстанції від березня 2025 року. Тоді її визнали винною у створенні системи фіктивного найму помічників для євродепутатів у період з 2004 по 2016 рік. За версією слідства, кошти ЄС використовувалися для оплати праці співробітників партії, які працювали на внутрішньополітичні потреби Франції, а не на інституції Європарламенту.

Я хотіла б сказати суду, що... ми не відчували, що скоїли якесь правопорушення - заявила Ле Пен під час засідання.

Вона додала, що офіційні особи Європейського парламенту на той момент не попереджали про порушення правил найму: "Ми ніколи нічого не приховували". Зі свого боку, адвокат Європарламенту Патрік Мезонньов піддав сумніву такі аргументи, зазначивши, що захист одночасно відмовляє суду в праві вивчати роботу парламентарів і критикує установу за "недостатній розгляд" контрактів.

Політичні ризики та можливі сценарії

Нинішній вирок передбачає п’ятирічну заборону обіймати виборні посади, два роки домашнього арешту з електронним браслетом та штраф у розмірі 100 000 євро. Якщо апеляція не змінить вердикт, Ле Пен не зможе взяти участь у президентських перегонах 2027 року, де її вважали одним із фаворитів.

У разі повторного засудження покарання може бути посилене до 10 років позбавлення волі та штрафу в 1 мільйон євро. Проте існує й сценарій, за якого термін заборони на участь у виборах буде скорочено, що теоретично дозволить їй зареєструватися кандидатом.

Апеляційний розгляд триватиме п’ять тижнів, а оголошення остаточного рішення очікується ближче до літа 2026 року. Поки триває процес, партію "Національне об’єднання" очолює Жордан Барделла, якого називають ймовірним наступником Ле Пен у разі її остаточного усунення з політичної арени.

