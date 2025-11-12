$42.010.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Майбутнє Ле Пен у суді: лідер ультраправих партій Франції не зможе балотуватися на президента, якщо програє апеляцію

Київ • УНН

 • 2296 перегляди

Марін Ле Пен не балотуватиметься на посаду президента Франції у 2027 році, якщо апеляційний суд не скасує її поточну заборону на участь у виборах. У разі відхилення апеляції вона передасть кермо наступнику.

Майбутнє Ле Пен у суді: лідер ультраправих партій Франції не зможе балотуватися на президента, якщо програє апеляцію

Президентські вибори 2027 року можуть стати не актуальними для лідерки "Національного об'єднання" Франції Марін Ле Пен, якщо суд визнає її винною. Політикиня передасть кермо наступнику, у разі відхилення апеляції у справі про розкрадання коштів. Про це пише УНН, із посиланням на Рolitico.

Деталі

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не балотуватиметься на посаду президента Франції у 2027 році, якщо апеляційний суд не скасує її поточну заборону на участь у виборах.

- пише Рolitico.

Раніше, багаторічна очільниця партії "Національне об'єднання" (у минулому "Національний фронт"), тричі балотувалася на посаду президента.

Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив перший вотум недовіри уряду 16.10.25, 13:18 • 3228 переглядiв

Ле Пен у березні 2025 року визнали винною у нецільовій розтраті коштів Європейського парламенту. Політикиня цю провину неодноразово заперечувала. Як очікується, Ле Пен повернеться до суду 13 січня, після оскарження вироку у апеляційному суді. 

У понеділок Державна рада підтвердила автоматичну відставку Марін Ле Пен з посади департаментського радника Па-де-Кале після її засудження та п'ятирічної заборони обіймати державні посади, що набуло чинності негайно, у справі парламентських помічників. Це служить нагадуванням триразовій фіналістці президентських виборів, що її політичне майбутнє залежить від рішень судів, і спонукає її розглянути наступника.

Якщо Ле Пен знову визнають винною та винесуть вирок, вона пообіцяла, що змириться зі своєю долею та передасть кермо влади своєму 30-річному протеже Джордану Барделлі.

Джордан Барделла здається мені очевидною (кандидатурою на кермо)

- пояснила Марін Ле Пен.

Нагадаємо

У жовтні зростали заклики до відставки Емманюеля Макрона та дострокових виборів на тлі урядової кризи.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв призупинити знакову пенсійну реформу до виборів 2027 року.

Марін Ле Пен подала заяву до ЄСПЛ, щоб оскаржити своє виключення з виборів08.07.25, 21:03 • 1685 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Марін Ле Пен
Європейський парламент
Франція