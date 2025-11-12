Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12:42 • 1406 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 6304 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15474 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28014 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54596 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76665 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117060 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 55796 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83703 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68535 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38178 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 35834 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33563 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 15782 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 13897 просмотра
публикации
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14176 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 12696 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33872 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117071 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Марин Ле Пен
Биньямин Нетаньяху
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Крым
Турция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 11149 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 36085 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38411 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 27895 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 42428 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Financial Times

Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Марин Ле Пен не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах. В случае отклонения апелляции она передаст бразды правления преемнику.

Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию

Президентские выборы 2027 года могут стать неактуальными для лидера "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен, если суд признает ее виновной. Политик передаст бразды правления преемнику в случае отклонения апелляции по делу о хищении средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах.

- пишет Politico.

Ранее многолетний руководитель партии "Национальное объединение" (в прошлом "Национальный фронт") трижды баллотировалась на пост президента.

Премьер-министр Франции Лекорню пережил первый вотум недоверия правительству16.10.25, 13:18 • 3227 просмотров

Ле Пен в марте 2025 года была признана виновной в нецелевой растрате средств Европейского парламента. Политик неоднократно отрицала свою вину. Ожидается, что Ле Пен вернется в суд 13 января после обжалования приговора в апелляционном суде.

В понедельник Государственный совет подтвердил автоматическую отставку Марин Ле Пен с должности департаментского советника Па-де-Кале после ее осуждения и пятилетнего запрета занимать государственные должности, вступившего в силу немедленно, по делу парламентских помощников. Это служит напоминанием трехкратной финалистке президентских выборов, что ее политическое будущее зависит от решений судов, и побуждает ее рассмотреть преемника.

Если Ле Пен снова признают виновной и вынесут приговор, она пообещала, что смирится со своей судьбой и передаст бразды правления своему 30-летнему протеже Джордану Барделле.

Джордан Барделла кажется мне очевидной (кандидатурой на руль)

- пояснила Марин Ле Пен.

Напомним

В октябре росли призывы к отставке Эмманюэля Макрона и досрочным выборам на фоне правительственного кризиса.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года.

Марин Ле Пен подала заявление в ЕСПЧ, чтобы оспорить свое исключение из выборов08.07.25, 21:03 • 1685 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Марин Ле Пен
Европейский парламент
Франция