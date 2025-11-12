Будущее Ле Пен в суде: лидер ультраправых партий Франции не сможет баллотироваться на президента, если проиграет апелляцию
Киев • УНН
Марин Ле Пен не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах. В случае отклонения апелляции она передаст бразды правления преемнику.
Президентские выборы 2027 года могут стать неактуальными для лидера "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен, если суд признает ее виновной. Политик передаст бразды правления преемнику в случае отклонения апелляции по делу о хищении средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Подробности
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит ее текущий запрет на участие в выборах.
Ранее многолетний руководитель партии "Национальное объединение" (в прошлом "Национальный фронт") трижды баллотировалась на пост президента.
Ле Пен в марте 2025 года была признана виновной в нецелевой растрате средств Европейского парламента. Политик неоднократно отрицала свою вину. Ожидается, что Ле Пен вернется в суд 13 января после обжалования приговора в апелляционном суде.
В понедельник Государственный совет подтвердил автоматическую отставку Марин Ле Пен с должности департаментского советника Па-де-Кале после ее осуждения и пятилетнего запрета занимать государственные должности, вступившего в силу немедленно, по делу парламентских помощников. Это служит напоминанием трехкратной финалистке президентских выборов, что ее политическое будущее зависит от решений судов, и побуждает ее рассмотреть преемника.
Если Ле Пен снова признают виновной и вынесут приговор, она пообещала, что смирится со своей судьбой и передаст бразды правления своему 30-летнему протеже Джордану Барделле.
Джордан Барделла кажется мне очевидной (кандидатурой на руль)
Напомним
В октябре росли призывы к отставке Эмманюэля Макрона и досрочным выборам на фоне правительственного кризиса.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал приостановить знаковую пенсионную реформу до выборов 2027 года.
