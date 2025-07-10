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ЄСПЛ відхилив заяву Ле Пен щодо поновлення її права на участь у виборах

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Європейський суд з прав людини відхилив заяву Марін Ле Пен про призупинення судового вироку, який позбавив її права брати участь у виборах. Суд не встановив неминучого ризику непоправної шкоди праву, захищеному Конвенцією з прав людини.

ЄСПЛ відхилив заяву Ле Пен щодо поновлення її права на участь у виборах

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив заяву лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен про призупинення судового вироку, який позбавив її права брати участь у виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Згідно з рішенням ЄСПЛ, на цьому етапі судового розгляду не було доведено, що є реальний ризик завдання непоправної шкоди праву, захищеному Конвенцією з прав людини або її протоколами.

Суд відхилив заяву Марін Ле Пен, голови фракції "Національне об'єднання", на тій підставі, що в будь-якому разі існування неминучого ризику непоправної шкоди праву, захищеному Європейською конвенцією з прав людини або протоколами до неї, не було встановлено

- йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Зазначається, що рішення одностайно ухвалили семеро суддів зі складу палати, якій було передано справу.

Нагадаємо

У березні Марін Ле Пен і 8 членів Європарламенту були визнані винними у привласненні державних коштів у справі помічників парламентаріїв "Національного об'єднання". Ле Пен було засуджено до 4 років в'язниці, 2 з яких умовно. Також її позбавили права брати участь у виборах на 5 років.

8 липня лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен подала скаргу до ЄСПЛ, оскаржуючи рішення суду про її відсторонення від виборів.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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