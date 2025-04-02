"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон у середу вперше відреагував на визнання винною лідерки ультраправих Марін Ле Пен, якій інкримінували розтрату коштів, та заборону їй балотуватися на наступних президентських виборах. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Макрон відкрив щотижневу зустріч французьких міністрів, згадавши про рішення суду щодо Марін Ле Пен. Він наголосив на трьох основних пунктах, про які раніше заявила речниця уряду Софі Прімас:

судова влада є незалежною;

погрози на адресу суддів є абсолютно нестерпними та неприпустимими;

закон один для всіх.

Президент також заявив, що "всі обвинувачені мають право на судовий захист.

Суд над Марін Ле Пен

Колегія з трьох суддів у понеділок визнала Ле Пен винною в розтраті коштів Європейського парламенту та засудила її до чотирьох років ув’язнення, два з яких є умовними, а інші два — в режимі домашнього арешту. Також Ле Пен оштрафували на 100 000 євро та заборонили їй балотуватися на державні посади протягом наступних п’яти років.

Таким чином, це рішення позбавило Ле Пен участі в наступних президентських виборах у Франції в 2027 році, якщо апеляційний суд не скасує це рішення. В свою чергу, Апеляційний суд Парижа оприлюднив заяву у вівторок, зазначивши, що справу Ле Пен буде розглянуто і рішення буде винесене до літа 2026 року.

Реакція французького суспільства

Рішення заборонити Ле Пен балотуватися негайно викликало осуд з боку її прихильників у країні та за кордоном. Дехто вважає це рішення антидемократичним, хоча багато їхніх тез невірно описують те, що сталося під час судового процесу та дискусій, які виникли після нього.

Хоча мало хто ставить під сумнів провину Ле Пен, навіть деякі з її противників публічно сумніваються, чи слід дозволити судам застосовувати негайну заборону на право балотуватися до органів влади. На їх думку, варто чекати завершення апеляційного процесу. У Франції більшість покарань скасовується під час апеляції.

Негативна реакція також призвела до погроз на адресу суддів, які розглядали цю справу. Один з них отримав захист поліції.

Доповнення

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що в Білому домі висловлюють "особливе занепокоєння" через ув'язнення Ле Пен та заборону їй брати участь у виборах.

Вона нагадала виступ віцепрезидента США Ді Венса 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу.