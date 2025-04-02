"Закон один для всех": Макрон впервые прокомментировал судебный приговор в отношении Марин Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду впервые отреагировал на признание виновной лидера ультраправых Марин Ле Пен, которой инкриминировали растрату средств, и запрет ей баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Макрон открыл еженедельную встречу французских министров, упомянув о решении суда по Марин Ле Пен. Он отметил три основных пункта, о которых ранее заявила пресс-секретарь правительства Софи Примас:

судебная власть является независимой;

угрозы в адрес судей абсолютно невыносимы и недопустимы;

закон один для всех.

Президент также заявил, что "все обвиняемые имеют право на судебную защиту.

Суд над Марин Ле Пен

Коллегия из трех судей в понедельник признала Ле Пен виновной в растрате средств Европейского парламента и приговорила ее к четырем годам заключения, два из которых условные, а другие два — в режиме домашнего ареста. Также Ле Пен оштрафовали на 100 000 евро и запретили ей баллотироваться на государственные должности в течение следующих пяти лет.

Таким образом, это решение лишило Ле Пен участия в следующих президентских выборах во Франции в 2027 году, если апелляционный суд не отменит это решение. В свою очередь, Апелляционный суд Парижа обнародовал заявление во вторник, отметив, что дело Ле Пен будет рассмотрено и решение будет вынесено до лета 2026 года.

Реакция французского общества

Решение запретить Ле Пен баллотироваться немедленно вызвало осуждение со стороны ее сторонников в стране и за рубежом. Некоторые считают это решение антидемократическим, хотя многие их тезисы неверно описывают то, что произошло во время судебного процесса и дискуссий, которые возникли после него.

Хотя мало кто ставит под сомнение вину Ле Пен, даже некоторые из ее противников публично сомневаются, следует ли позволить судам применять немедленный запрет на право баллотироваться в органы власти. По их мнению, следует ждать завершения апелляционного процесса. Во Франции большинство наказаний отменяется во время апелляции.

Негативная реакция также привела к угрозам в адрес судей, которые рассматривали это дело. Один из них получил защиту полиции.

Дополнение

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что в Белом доме выражают "особое беспокойство" из-за заключения Ле Пен и запрета ей участвовать в выборах.

Она напомнила выступление вице-президента США Ди Венса 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности о защите свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса.