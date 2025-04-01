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Рішення щодо апеляції на вирок Ле Пен можуть винести влітку 2026 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12402 перегляди

Апеляційний суд Парижа розгляне апеляції на вирок Марін Ле Пен до літа 2026 року. Її засуджено до 4 років в'язниці та заборони балотуватися на виборах.

Рішення щодо апеляції на вирок Ле Пен можуть винести влітку 2026 року - ЗМІ

Апеляційний суд Парижа може ухвалити рішення щодо оскарження вироку французькій крайній правій лідерці Марін Ле Пен, яку суд засудив до 4 років позбавлення волі і відмовив у можливості висувати кандидатуру на наступних виборах, влітку 2026 року. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у заяві Апеляційного суду Парижа йдеться, що на даному етапі він отримав три апеляції після засудження Марін Ле Пен, і розгляне цю справу в терміни, які дозволять винести рішення влітку 2026 року.

Якщо ці терміни будуть дотримані, це означатиме, що другий судовий розгляд відбудеться найпізніше на початку 2026 року, а отже, рішення буде винесено за багато місяців до президентських виборів 2027 року, до чого закликали деякі політичні лідери 

- зазначає видання.

Нагадаємо

Марін Ле Пен і 8 членів Європарламенту визнані винними у привласненні державних коштів у справі помічників парламентарів "Національного об'єднання".

Французький крайній правий лідер Марін Ле Пен засуджена до чотирьох років тюремного ув'язнення, два з яких були умовними, та позбавлення права брати участь у виборах протягом п'яти років з негайним виконанням вироку.

У США висловлюють "особливе занепокоєння" через ув'язнення лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен та заборону їй брати участь у виборах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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