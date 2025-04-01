Решение по апелляции на приговор Ле Пен могут вынести летом 2026 года - СМИ

Апелляционный суд Парижа может принять решение об обжаловании приговора французскому крайнему правому лидеру Марин Ле Пен, которую суд приговорил к 4 годам лишения свободы и отказал в возможности выдвигать кандидатуру на следующих выборах, летом 2026 года. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в заявлении Апелляционного суда Парижа говорится, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен, и рассмотрит это дело в сроки, которые позволят вынести решение летом 2026 года.

Если эти сроки будут соблюдены, это будет означать, что второе судебное разбирательство состоится не позднее начала 2026 года, а следовательно, решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года, к чему призывали некоторые политические лидеры - отмечает издание.

Напомним

Марин Ле Пен и 8 членов Европарламента признаны виновными в присвоении государственных средств по делу помощников парламентариев "Национального объединения".

Французский крайний правый лидер Марин Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых были условными, и лишена права участвовать в выборах в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора.

В США выражают "особое беспокойство" из-за заключения лидера французских ультраправых Марин Ле Пен и запрета ей участвовать в выборах.