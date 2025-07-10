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ЕСПЧ отклонил заявление Ле Пен о возобновлении ее права на участие в выборах

Киев • УНН

 • 225 просмотра

Европейский суд по правам человека отклонил заявление Марин Ле Пен о приостановлении судебного приговора, лишившего ее права участвовать в выборах. Суд не установил неизбежного риска непоправимого ущерба праву, защищенному Конвенцией по правам человека.

ЕСПЧ отклонил заявление Ле Пен о возобновлении ее права на участие в выборах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил заявление лидера французских ультраправых Марин Ле Пен о приостановлении судебного приговора, лишившего ее права участвовать в выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно решению ЕСПЧ, на этом этапе судебного разбирательства не было доказано, что существует реальный риск нанесения непоправимого вреда праву, защищенному Конвенцией по правам человека или ее протоколами.

Суд отклонил заявление Марин Ле Пен, главы фракции "Национальное объединение", на том основании, что в любом случае существование неминуемого риска непоправимого вреда праву, защищенному Европейской конвенцией по правам человека или протоколами к ней, не было установлено

- говорится в решении ЕСПЧ.

Отмечается, что решение единогласно приняли семь судей из состава палаты, которой было передано дело.

Напомним

В марте Марин Ле Пен и 8 членов Европарламента были признаны виновными в присвоении государственных средств по делу помощников парламентариев "Национального объединения". Ле Пен была приговорена к 4 годам тюрьмы, 2 из которых условно. Также ее лишили права участвовать в выборах на 5 лет.

8 июля лидер французских ультраправых Марин Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, оспаривая решение суда о ее отстранении от выборов.

"Закон один для всех": Макрон впервые прокомментировал судебный приговор в отношении Марин Ле Пен02.04.25, 16:10 • 12390 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Франция
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