В Испании одобрили законопроект, направленный на усиление регулирования ИИ-изображений
Правительство Испании одобрило законопроект для борьбы с фейковыми изображениями, созданными ИИ, и усиления правил согласия на использование изображений. Он также устанавливает 16 лет как минимальный возраст для дачи согласия на использование собственного изображения.
Во вторник правительство Испании одобрило законопроект, направленный на борьбу с фейковыми изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, и ужесточение правил согласия на использование изображений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Кабинет министров Испании одобрил законопроект об ограничении дипфейков, созданных искусственным интеллектом, и ужесточении правил получения согласия на использование изображений, поскольку европейские государства все больше стремятся бороться с контентом сексуального характера, созданным ИИ.
Законопроект, одобренный кабинетом министров Испании, усиливает защиту детей, устанавливает 16 лет как минимальный возраст для дачи согласия на использование собственного изображения и ограничивает повторное использование онлайн-изображений и голосов или изображений, созданных ИИ, без разрешения.
То, что люди делятся своими личными или семейными изображениями в социальных сетях, не дает абсолютной свободы использовать эти изображения в других контекстах
Реформа также непосредственно касается искусственного интеллекта, определяя незаконным использование изображения или голоса человека, созданного с помощью искусственного интеллекта, для рекламы или коммерческих целей без его согласия на это.
Боланьос сказал, что творческое, сатирическое или вымышленное использование изображений с участием публичных лиц будет разрешено при условии, что такой контент будет четко идентифицирован как созданный искусственным интеллектом.
Теперь законопроект еще должен пройти консультации, прежде чем вернуться в правительство для окончательного утверждения и представления в парламент для утверждения.
