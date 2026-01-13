В Испании одобрили законопроект, направленный на усиление регулирования ИИ-изображений

Во вторник правительство Испании одобрило законопроект, направленный на борьбу с фейковыми изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, и ужесточение правил согласия на использование изображений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Кабинет министров Испании одобрил законопроект об ограничении дипфейков, созданных искусственным интеллектом, и ужесточении правил получения согласия на использование изображений, поскольку европейские государства все больше стремятся бороться с контентом сексуального характера, созданным ИИ.

Законопроект, одобренный кабинетом министров Испании, усиливает защиту детей, устанавливает 16 лет как минимальный возраст для дачи согласия на использование собственного изображения и ограничивает повторное использование онлайн-изображений и голосов или изображений, созданных ИИ, без разрешения.

То, что люди делятся своими личными или семейными изображениями в социальных сетях, не дает абсолютной свободы использовать эти изображения в других контекстах