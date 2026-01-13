$43.260.18
В Испании одобрили законопроект, направленный на усиление регулирования ИИ-изображений

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Правительство Испании одобрило законопроект для борьбы с фейковыми изображениями, созданными ИИ, и усиления правил согласия на использование изображений. Он также устанавливает 16 лет как минимальный возраст для дачи согласия на использование собственного изображения.

В Испании одобрили законопроект, направленный на усиление регулирования ИИ-изображений

Во вторник правительство Испании одобрило законопроект, направленный на борьбу с фейковыми изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, и ужесточение правил согласия на использование изображений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Кабинет министров Испании одобрил законопроект об ограничении дипфейков, созданных искусственным интеллектом, и ужесточении правил получения согласия на использование изображений, поскольку европейские государства все больше стремятся бороться с контентом сексуального характера, созданным ИИ.

Законопроект, одобренный кабинетом министров Испании, усиливает защиту детей, устанавливает 16 лет как минимальный возраст для дачи согласия на использование собственного изображения и ограничивает повторное использование онлайн-изображений и голосов или изображений, созданных ИИ, без разрешения.

То, что люди делятся своими личными или семейными изображениями в социальных сетях, не дает абсолютной свободы использовать эти изображения в других контекстах

– сказал министр юстиции Испании Феликс Боланьос.

Реформа также непосредственно касается искусственного интеллекта, определяя незаконным использование изображения или голоса человека, созданного с помощью искусственного интеллекта, для рекламы или коммерческих целей без его согласия на это.

Боланьос сказал, что творческое, сатирическое или вымышленное использование изображений с участием публичных лиц будет разрешено при условии, что такой контент будет четко идентифицирован как созданный искусственным интеллектом.

Теперь законопроект еще должен пройти консультации, прежде чем вернуться в правительство для окончательного утверждения и представления в парламент для утверждения.

Ольга Розгон

Испания