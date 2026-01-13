В Іспанії схвалили законопроєкт, спрямований на посилення регулювання ШІ-зображень

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт для боротьби з фейковими зображеннями, створеними ШІ, та посилення правил згоди на використання зображень. Він також встановлює 16 років як мінімальний вік для надання згоди на використання власного зображення.

У вівторок уряд Іспанії схвалив законопроєкт, що спрямований на боротьбу з фейковими зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту, та посилення правил щодо згоди на використання зображень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН. Деталі Кабінет міністрів Іспанії схвалив законопроєкт щодо обмеження діпфейків, створених штучним інтелектом, та посилення правил отримання згоди на використання зображень, оскільки європейські держави все більше прагнуть боротися з контентом сексуального характеру, створеним ШІ". Законопроєкт, схвалений кабінетом міністрів Іспанії, посилює захист дітей, встановлює 16 років як мінімальний вік для надання згоди на використання власного зображення та обмежує повторне використання онлайн-зображень та голосів чи зображень, створених ШІ, без дозволу. Те, що люди діляться своїми особистими або сімейними зображеннями у соціальних мережах, не дає абсолютної свободи використовувати ці зображення в інших контекстах – сказав міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос. Реформа також безпосередньо стосується штучного інтелекту, визначаючи незаконним використання зображення або голосу людини, створеного за допомогою штучного інтелекту, для реклами або комерційних цілей без її згоди на це. Боланос сказав, що творче, сатиричне або вигадане використання зображень за участю публічних осіб буде дозволено за умови, що такий контент буде чітко ідентифіковано як створений штучним інтелектом. Тепер законопроєкт ще має пройти консультації, перш ніж повернутися до уряду для остаточного затвердження та подання до парламенту для затвердження.