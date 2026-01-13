$43.260.18
19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Ексклюзив
17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
В Іспанії схвалили законопроєкт, спрямований на посилення регулювання ШІ-зображень

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт для боротьби з фейковими зображеннями, створеними ШІ, та посилення правил згоди на використання зображень. Він також встановлює 16 років як мінімальний вік для надання згоди на використання власного зображення.

В Іспанії схвалили законопроєкт, спрямований на посилення регулювання ШІ-зображень

У вівторок уряд Іспанії схвалив законопроєкт, що спрямований на боротьбу з фейковими зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту, та посилення правил щодо згоди на використання зображень. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Кабінет міністрів Іспанії схвалив законопроєкт щодо обмеження діпфейків, створених штучним інтелектом, та посилення правил отримання згоди на використання зображень, оскільки європейські держави все більше прагнуть боротися з контентом сексуального характеру, створеним ШІ".

Законопроєкт, схвалений кабінетом міністрів Іспанії, посилює захист дітей, встановлює 16 років як мінімальний вік для надання згоди на використання власного зображення та обмежує повторне використання онлайн-зображень та голосів чи зображень, створених ШІ, без дозволу.

Те, що люди діляться своїми особистими або сімейними зображеннями у соціальних мережах, не дає абсолютної свободи використовувати ці зображення в інших контекстах

– сказав міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос.

Реформа також безпосередньо стосується штучного інтелекту, визначаючи незаконним використання зображення або голосу людини, створеного за допомогою штучного інтелекту, для реклами або комерційних цілей без її згоди на це.

Боланос сказав, що творче, сатиричне або вигадане використання зображень за участю публічних осіб буде дозволено за умови, що такий контент буде чітко ідентифіковано як створений штучним інтелектом.

Тепер законопроєкт ще має пройти консультації, перш ніж повернутися до уряду для остаточного затвердження та подання до парламенту для затвердження.

Ольга Розгон

