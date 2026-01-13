В Офисе Генпрокурора ответили, может ли быть продана яхта Медведчука и кто сейчас за нее ответственен

Для продажи яхты, принадлежавшей Виктору Медведчуку, необходимо окончательное судебное решение, а судебное разбирательство так называемого "угольного дела", в рамках которого на яхту Royal Romance был наложен арест, еще продолжается. На сегодняшний день решение о продаже яхты относится к компетенции АРМА и соответствующих органов Республики Хорватия (где яхта находится), ответили УНН в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос.

Хорватская сторона неоднократно отмечала, что для окончательной реализации имущества необходимо окончательное судебное решение в уголовном производстве, предусматривающее конфискацию. Судебное разбирательство "угольного дела" продолжается, и получение приговора, который вступит в законную силу, объективно является длительным процессом - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что ими приняты все возможные и предусмотренные законом меры для ареста, сохранения и дальнейшей реализации яхты Royal Romance. Дальнейшие решения зависят от судебных процедур, полномочий АРМА и международных партнеров, а не от единоличных решений прокуратуры.

АРМА с 2022 года по 2024 год имела возможность реализовать яхту, но этого не произошло

Так Офис Генерального прокурора инициировал вопрос ареста яхты Royal Romance в рамках уголовного производства, известного как "угольное дело", в котором обвиняемым является, в частности, Виктор Медведчук.

По ходатайствам прокуроров в марте–апреле 2022 года судами Украины приняты решения об аресте яхты и ее передаче в управление АРМА с целью дальнейшей ее реализации. 5 мая 2022 года эти судебные решения официально поступили в АРМА. С этого момента именно АРМА получила полномочия по управлению имуществом, а ОГП мог лишь способствовать реализации этих решений в рамках международной правовой помощи - сообщили в ОГП.

Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива

Поскольку яхта находится на территории Республики Хорватия, ОГП сразу принял меры международного сотрудничества. В мае 2022 года хорватской стороне были направлены соответствующие запросы.

В результате Окружной суд города Сплит принял решение о временном аресте яхты сроком на два года с запретом любых регистрационных действий и с передачей ее в управление АРМА. Это решение было беспрецедентным для хорватской практики.

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

С учетом ограничений законодательства Хорватии относительно сроков ареста, в 2022–2024 годах ОГП неоднократно предоставлял дополнительную информацию для продления действия ограничительных мер. В общей сложности в рамках международной правовой помощи было направлено более 30 официальных запросов и писем в компетентные органы Хорватии и США, все полученные материалы передавались АРМА.

Несмотря на наличие судебных решений, приказ АРМА о проведении конкурса по отбору субъектов для реализации арестованного имущества был издан лишь 15 марта 2024 года. До этого момента решения судов фактически оставались невыполненными - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ОГП также сообщили, что Медведчук является фигурантом расследований в других уголовных производствах и в этих делах также накладывался арест на эту же яхту для передачи ее в АРМА.

Яхту Медведчука может продать Хорватия

Отдельно Офис Генерального прокурора инициировал применение санкций Европейского Союза. Решение о включении Виктора Медведчука в санкционные списки ЕС принято 27 мая 2024 года и остается действующим. В связи с этим яхта Royal Romance не может покинуть территорию ЕС и может быть реализована в рамках санкционной процедуры - сообщили в ОГП.

Это означает, что решение о продаже яхты в рамках санкций может принять Хорватия.

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Решения о реализации яхты в рамках санкций принимаются компетентными органами государства-члена Европейского Союза, на территории которого находится соответствующий актив, на основании регламентов ЕС - уточнили в ОГП.

Украина в таком случае не является стороной процедуры реализации актива.

В то же время МИД Украины и Минюст могут предоставлять информацию, вести переговоры и дипломатически сопровождать взаимодействие с органами ЕС.

Напомним

11 апреля 2022 года Офис Генпрокурора сообщил о передаче в АРМА яхты Медведчука, которая была арестована в рамках расследования уголовного производства по госизмене экс-нардепа.