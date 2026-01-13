В Офисе Генпрокурора ответили, может ли быть продана яхта Медведчука и кто сейчас за нее ответственен

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
17:19 • 3668 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 12219 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 15471 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23625 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21410 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25094 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32997 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49242 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37158 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34443 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
92%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВАPhoto13 января, 09:49 • 5114 просмотра
Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектовVideo13 января, 09:50 • 4460 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 28091 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 11251 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 3568 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23625 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 28230 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 62996 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 57701 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 62700 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швейцария
Иран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 3726 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 46022 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40268 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45393 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47116 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка
Техника

В Офисе Генпрокурора ответили, может ли быть продана яхта Медведчука и кто сейчас за нее ответственен

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Продажа яхты Royal Romance, принадлежащей Виктору Медведчуку, требует окончательного судебного решения по "угольному делу". Судебное разбирательство продолжается, а решение о продаже находится в компетенции АРМА и хорватских органов.

В Офисе Генпрокурора ответили, может ли быть продана яхта Медведчука и кто сейчас за нее ответственен

Для продажи яхты, принадлежавшей Виктору Медведчуку, необходимо окончательное судебное решение, а судебное разбирательство так называемого "угольного дела", в рамках которого на яхту Royal Romance был наложен арест, еще продолжается. На сегодняшний день решение о продаже яхты относится к компетенции АРМА и соответствующих органов Республики Хорватия (где яхта находится), ответили УНН в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос.

Хорватская сторона неоднократно отмечала, что для окончательной реализации имущества необходимо окончательное судебное решение в уголовном производстве, предусматривающее конфискацию. Судебное разбирательство "угольного дела" продолжается, и получение приговора, который вступит в законную силу, объективно является длительным процессом 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что ими приняты все возможные и предусмотренные законом меры для ареста, сохранения и дальнейшей реализации яхты Royal Romance. Дальнейшие решения зависят от судебных процедур, полномочий АРМА и международных партнеров, а не от единоличных решений прокуратуры.

АРМА с 2022 года по 2024 год имела возможность реализовать яхту, но этого не произошло

Так Офис Генерального прокурора инициировал вопрос ареста яхты Royal Romance в рамках уголовного производства, известного как "угольное дело", в котором обвиняемым является, в частности, Виктор Медведчук.

По ходатайствам прокуроров в марте–апреле 2022 года судами Украины приняты решения об аресте яхты и ее передаче в управление АРМА с целью дальнейшей ее реализации. 5 мая 2022 года эти судебные решения официально поступили в АРМА. С этого момента именно АРМА получила полномочия по управлению имуществом, а ОГП мог лишь способствовать реализации этих решений в рамках международной правовой помощи 

- сообщили в ОГП.

Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива13.01.26, 19:19 • 3670 просмотров

Поскольку яхта находится на территории Республики Хорватия, ОГП сразу принял меры международного сотрудничества. В мае 2022 года хорватской стороне были направлены соответствующие запросы.

В результате Окружной суд города Сплит принял решение о временном аресте яхты сроком на два года с запретом любых регистрационных действий и с передачей ее в управление АРМА. Это решение было беспрецедентным для хорватской практики.

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета01.10.24, 12:52 • 132630 просмотров

С учетом ограничений законодательства Хорватии относительно сроков ареста, в 2022–2024 годах ОГП неоднократно предоставлял дополнительную информацию для продления действия ограничительных мер. В общей сложности в рамках международной правовой помощи было направлено более 30 официальных запросов и писем в компетентные органы Хорватии и США, все полученные материалы передавались АРМА.

Несмотря на наличие судебных решений, приказ АРМА о проведении конкурса по отбору субъектов для реализации арестованного имущества был издан лишь 15 марта 2024 года. До этого момента решения судов фактически оставались невыполненными 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ОГП также сообщили, что Медведчук является фигурантом расследований в других уголовных производствах и в этих делах также накладывался арест на эту же яхту для передачи ее в АРМА.

Яхту Медведчука может продать Хорватия

Отдельно Офис Генерального прокурора инициировал применение санкций Европейского Союза. Решение о включении Виктора Медведчука в санкционные списки ЕС принято 27 мая 2024 года и остается действующим. В связи с этим яхта Royal Romance не может покинуть территорию ЕС и может быть реализована в рамках санкционной процедуры 

- сообщили в ОГП.

Это означает, что решение о продаже яхты в рамках санкций может принять Хорватия.

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать15.08.24, 13:16 • 288234 просмотра

Решения о реализации яхты в рамках санкций принимаются компетентными органами государства-члена Европейского Союза, на территории которого находится соответствующий актив, на основании регламентов ЕС 

- уточнили в ОГП.

Украина в таком случае не является стороной процедуры реализации актива.

В то же время МИД Украины и Минюст могут предоставлять информацию, вести переговоры и дипломатически сопровождать взаимодействие с органами ЕС.

Напомним

11 апреля 2022 года Офис Генпрокурора сообщил о передаче в АРМА яхты Медведчука, которая была арестована в рамках расследования уголовного производства по госизмене экс-нардепа.

Евгений Царенко

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Европейский Союз
Хорватия
Соединённые Штаты
Украина